Algérie: Lutte contre l'obésité - Des mesures réglementaires pour limiter l'alimentation anarchique

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé, jeudi à Alger, la mise en place prochaine d'une série de mesures réglementaires visant à limiter l'alimentation anarchique, en définissant les responsabilités de chaque secteur dans la lutte contre le phénomène de l'obésité.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux d'une journée consacrée au lancement du guide de prise en charge de l'obésité, le ministre a affirmé que "le gouvernement s'emploie à limiter la propagation du diabète dans la société" à travers la mise en place prochainement d'une série de mesures réglementaires visant à limiter l'alimentation anarchique et à "définir les responsabilités" des secteurs concernés par ce phénomène, tels que l'agriculture, le commerce, l'industrie et l'éducation.

En sa qualité de président d'honneur de l'Association algérienne de lutte contre l'obésité et maladies métaboliques, M. Saihi a appelé à "oeuvrer d'arrache pied à formuler un texte de loi fixant les responsabilités compte tenu de la recrudescence du phénomène d'obésité à l'origine de plusieurs maladies telles que le diabète, la tension artérielle et le cancer".

Pour y prévenir, le ministre a exhorté le président de l'Association algérienne de lutte contre l'obésité et maladies métaboliques et le directeur général de l'Institut de santé publique (INSP) à "oeuvrer de concert pour organiser une campagne de sensibilisation aux risques de l'obésité et à consacrer un programme d'information avec l'association de la corporation médiatique".

Pour sa part, le président de l'Association algérienne de lutte contre l'obésité et maladies métaboliques, Amar Tebaibia a indiqué que le guide de prise en charge de l'obésité "aidera largement le personnel de la santé en général et les personnes obèses en particulier à traiter cette maladie", appelant les familles à "changer leur régime alimentaire et à exercer une activité sportive".

De son côté, le directeur général de l'INSP, Abderrezak Bouamra a souligné l'importance de "promouvoir la recherche dans le domaine de la santé publique au vu de l'augmentation du nombre de personnes obèses", ajoutant que l'Institut avait lancé récemment "une enquête à ce sujet concernant les enfants scolarisés âgés de 5 à 11 ans, en attendant une deuxième enquête qui touchera les autres catégories de la société".