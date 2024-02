Algérie: Education - Le référent général des programmes, imprégné de la Constitution et de la loi d'orientation

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé jeudi à Alger que le référent général des programmes officiels en Algérie, était imprégné de la Constitution et de la loi d'orientation sur l'éducation nationale.

Lors d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, adressées à nombre de ministres, M. Belaabed a indiqué que le référent général des programmes officiels en Algérie "est imprégné de la Constitution et de la loi d'orientation sur l'éducation nationale de 2008", soulignant que le Conseil national des programmes (CNP), installé en 2021, était l'instance nationale compétente en matière de programmes pédagogiques, d'approches idéologiques et de proposition des moyens d'enseignement à même de mettre en oeuvre les contenus et les activités pédagogiques".

A ce propos, Il a fait savoir que le CNP était composé de spécialistes et d'experts universitaires dans le domaine de l'éducation et d'autres issus d'instances spécialisées, dont le Haut Conseil islamique (HCI), le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), soulignant que la révision des programmes scolaires s'effectue suivant un calendrier "étudié".

A une question sur l'enseignement des langues étrangères au cycle primaire, notamment après l'introduction de la langue anglaise, le ministre a affirmé que l'objectif était de" permettre aux élèves de maitriser ces deux langues étrangères (anglais - français) à la fin de la scolarité obligatoire" et de renforcer leurs compétences linguistiques, ajoutant que le système scolaire national demeure "ouvert" à toutes les langues.