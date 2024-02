Algérie: La Mémoire nationale, ciment de l'unité du peuple algérien

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, jeudi, que la Mémoire nationale demeurera le "ciment" à même de consolider l'unité du peuple algérien.

S'exprimant à l'ouverture de la 5e session ordinaire du Conseil national de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), au niveau de l'Etablissement de gestion touristique (EGT) de Sidi Fredj (Alger), M. Rebiga a indiqué que l'UGCAA, fondée en 1956, "a toujours été une école de lutte et de patriotisme depuis qu'elle a répondu favorablement en 1957 à l'appel du Front de libération nationale (FLN) à une grève générale, gravant ainsi son nom en lettres d'or sur les pages de l'histoire".

La célébration de l'anniversaire de la grève des huit jours en 1957, poursuit le ministre, est "une occasion pour se remémorer les gloires et les hauts faits des enfants du peuple algérien contre l'occupation, mais aussi pour en tirer des valeurs de noblesse et d'attachement à la terre et au serment fait à la patrie".

Il a affirmé que cette grève historique avait été une étape décisive ayant démontré la cohésion de la société et des travailleurs sous la bannière de l'Armée et du Front de libération nationale, soulignant que le peuple algérien était aujourd'hui en droit "de s'enorgueillir des réalisations de l'Algérie et de la politique clairvoyante des hauts dirigeants du pays d'aller de l'avant pour édifier une Algérie nouvelle"

M. Rebiga a estimé que ces efforts et initiatives "exigent plus que jamais le renforcement de la cohésion nationale afin de mener à bien le processus d'édification de l'Algérie nouvelle", soulignant que "les résultats positifs obtenus à tous les niveaux témoignent de la capacité de notre pays de faire renaissance".