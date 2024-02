Tunisie: Rentrée scolaire 2024/2025 - Les préparatifs au centre d'un conseil ministériel restreint

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé, jeudi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de réunir toutes les conditions favorables et de bien se préparer aux niveaux organisationnel, financier et logistique pour faire réussir la prochaine rentrée scolaire.

Le conseil a discuté des besoins en papier et de la disposition de la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa (SNCPA) à assurer l'approvisionnement en papier destiné à l'impression des manuels scolaires et des cahiers subventionnés.

Le conseil ministériel restreint s'est déroulé en présence de la ministre des finances, Siham Boughdiri Namsia, du ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, de la ministre de l'économie et de la planification, Feryel Ouerghi Sebai, de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub et du ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri.