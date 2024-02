Algérie: Cherfa - L''Etat poursuivra ses efforts pour soutenir le produit national

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Youcef Cherfa a réitéré, jeudi à Sidi Bel Abbes, la poursuite des efforts de l'Etat pour soutenir le produit national, notamment en ce qui concerne ceux liés au renforcement des capacités de production agricole.

Lors de l'inspection d'un dispositif d'irrigation à pivots pour les grandes surfaces, réalisé au Complexe de matériel agricole, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que "l'Etat reste engagé à soutenir le produit national et nous soutiendrons de tels projets et oeuvrons à leur promotion, surtout qu'elles ont une relation directe avec la chaîne de production agricole".

Il a ajouté dans ce sens qu' "un tel dispositif est directement lié aux programmes visant à raccorder les exploitations agricoles au réseau électrique et à soutenir le forage de puits d'irrigation, auxquels l'Etat accorde toute son attention dans le cadre de l'objectif visant à renforcer les capacités de production agricole dans le cadre de la stratégie visant à atteindre la sécurité alimentaire".

Selon les explications fournies à M. Cherfa, le Complexe de matériel agricole de Sidi Bel Abbes a réussi à produire un dispositif d'irrigation à pivots pour les grandes surfaces à un taux d'intégration de 60% et a obtenu un certificat de conformité et oeuvre à produire 800 dispositifs de ce type de matériel par an.

Le ministre a aussi inspecté une aile spécialisée dans la production de moissonneuses-batteuses développées selon les technologies modernes et dotées de capacités importantes, l'une d'elles a une puissance de 300 chevaux et a la capacité d'entreprendre des opérations de moissonnage de divers produits agricoles tels que les céréales, le maïs et le soja.

Lors de son inspection de la ferme pilote "Si Rabah" dans la commune de Tessala, qui devra enregistrer la réalisation d'un silo d'une capacité de stockage estimée à 1 million de quintaux de céréales, il a déclaré que "les projets de réalisation de structures de stockage s'inscrit dans le programme décidé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du secteur agricole au niveau de toutes les wilayas du pays et, aujourd'hui, l'opération connait ses dernières retouches avant l'annonce des avis d'appel d'offres et le lancement de la réalisation de ces silos".

Cherfa a indiqué que "lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a donné des directives pour la restructuration des fermes pilotes relevant du secteur public pour devenir des unités de production et les rendre spécialisées dans certaines filières agricoles nécessaires pour soutenir le processus de la sécurité alimentaire".

La wilaya de Sidi Bel Abbes a bénéficié de 10 structures de proximité de stockage d'une capacité totale équivalente à 500.000 quintaux, en plus d'un autre silo d'une capacité de 1 million de quintaux.

Par ailleurs, le ministre a inspecté dans la commune de Tabia plusieurs exploitations agricoles activant dans la production de plants d'arbres fruitiers et l'élevage de vaches laitières, où il a salué ce genre de projets d'investissement, qui "contribuent au renforcement des capacités de production agricole nationale".

Youcef Cherfa a souligné, dans une déclaration à la presse lors de cette visite, que "la campagne de labours-semailles a atteint 85% de ses objectifs fixés, puisque plus de 2,5 millions d'hectares ont été emblavés en céréales sur une superficie ciblée de 3 millions d'hectares pour cette campagne de la saison agricole en cours.