Afrique Centrale: Nuno Caldas recommande de surveiller les discours de haine et de violence

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Caldas, a recommandé jeudi, à Bangui, en République Centrafricaine, l'augmentation des mesures de contrôle et de surveillance dans l'espace numérique, en vue de réduire la vitesse à laquelle se propagent les discours de haine et de violence à travers l'Afrique.

Intervenant au Forum régional des ministres de la Communication et de l'Information de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Nuno Caldas a appelé au renforcement de l'éducation culturelle, morale, civique et patriotique des citoyens, ainsi qu'au raffermissement de l'alphabétisation médiatique et numérique.

Le secrétaire a également évoqué la mise en place d'une régulation de la presse en ligne et des applications numériques, l'analyse des lois pénales, ainsi que le renforcement du comité de surveillance et de contrôle dans la région.

Il a également mis l'accent sur la surveillance et l'assistance psychologique des individus offensés, ainsi que sur la punition et la criminalisation de ceux identifiés comme agresseurs et dangereux dans le cadre du code pénal.

Selon le responsable, il est nécessaire de préparer et d'exécuter des actions au niveau législatif et pédagogique qui puissent améliorer et assurer, surtout, la lutte contre la haine et la violence sur le continent, en particulier dans la région de l'Afrique subsaharienne, où se pratiquent finissez par récolter de nombreuses vies.

« La nécessité de responsabiliser les discours de haine et les insultes sur les réseaux sociaux, au moyen de lois spécifiques, ne doit pas être comprise par l'opinion publique comme une censure de la liberté d'expression », a-t-il déclaré.

Selon Nuno Caldas, les réseaux sociaux sont venus démocratiser l'information, mais ils sont également devenus un outil largement utilisé pour diffuser de la désinformation, attaquant l'honneur et la réputation des citoyens.

Il a appelé à la mobilisation des jeunes militants des droits de l'homme à travailler en ligne, afin de faire preuve de soutien et de solidarité avec les personnes et les groupes ciblés par le discours de haine, car il considère que l'Internet n'est pas une terre sans loi, mais qui devrait faciliter la communication.