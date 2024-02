Afrique: Des universitaires reconnaissent les efforts de paix du PR en Afrique

Luanda — Les efforts du Président de la République, João Lourenço, pour la paix et la stabilité sur le continent africain, notamment en République démocratique du Congo (RDC) et au Mozambique, ont été salués jeudi par des universitaires et des analystes politiques, à Luanda.

Se confiant à l'ANGOP, à propos de la Journée de la Paix et de la Réconciliation en Afrique, célébrée mercredi 31, ils ont déclaré que l'homme d'État angolais a joué un rôle "très précieux" dans la recherche de l'harmonie et de la stabilité politique, économique et sociale sur le continent en général.

Ils ont souligné les actions diplomatiques visant à garantir la sécurité sur le continent, à travers le dialogue avec différentes forces et institutions.

Selon l'universitaire Jorge Boavida, le Président João Lourenço s'est distingué ces derniers temps par des actions visant à la réconciliation entre les peuples et les gouvernements de plusieurs pays en conflit ou en instabilité politique.

"Nous devons reconnaître le rôle prépondérant du Président João Lourenço, qui, ces derniers jours, s'est engagé à résoudre les problèmes de conflit dans plusieurs pays, comme la RDC voisine, le Rwanda, le Mozambique et d'autres, dont l'instabilité est très grande", a-t-il reconnu.

Pour cette raison, il a considéré comme correcte la désignation de l'homme d'État angolais comme « Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique » en mai 2022.

De son côté, le professeur universitaire Wilton Micolo a déclaré que le Président de la République a interprété et assumé ce rôle (de champion) de manière « altruiste ».

D'après lui, João Lourenço comprend que ce n'est que par le dialogue, la consultation permanente et les concessions négociées que la paix peut être rétablie.

"En effet, l'Angola a une expérience et un rôle historique dans la recherche de solutions pacifiques pour résoudre les conflits", a-t-il affirmé.

C'est pourquoi, a-t-il conclu, à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation en Afrique, « nous avons une nouvelle opportunité de réfléchir profondément et continuellement aux phénomènes qui donnent naissance aux conflits africains et aux mécanismes les plus appropriés pour leur résolution ».