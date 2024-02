Maroc: La Journée mondiale des zones humides célébrée à Midelt

Midelt — "Les zones humides et le bien être humain" est le thème d'une journée d'information et de sensibilisation organisée, jeudi à Aguelmam Sidi Ali, dans la province de Midelt, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, fêtée le 2 février de chaque année.

Initiée par l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), cette journée a été l'occasion de mettre en exergue le rôle des zones humides dans la régulation de l'eau et de sensibiliser la population locale aux écogestes et à l'importance de préserver les écosystèmes et la biodiversité.

Cet évènement écologique, rehaussée par la présence du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, du DG de l'ANEF, Abderrahim Houmy, et de diplomates accrédités à Rabat, a rassemblée une pléiade de chercheurs, d'écologistes et d'acteurs de la société civile venus du Maroc et d'ailleurs.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le DG de l'ANEF a mis l'accent sur les menaces qui pèsent sur les zones humides au niveau du Royaume, citant notamment la sécheresse, un phénomène accentué par les changements climatiques et certaines activités humaines qui mettent en péril ces écosystèmes fragiles.

Après avoir rappelé les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur la question de l'eau, M. Houmy a souligné le rôle des zones humides dans la régulation de l'eau. Elles agissent, a-t-il souligné, comme "des gardiens naturels régulant les cycles de l'eau en absorbant et en stockant l'eau".

%

"Elles abritent des écosystèmes riches et diversifiés avec une biodiversité exceptionnelle", a-t-il poursuivi, appelant à une prise de conscience collective et à des mesures permettant de prévenir la dégradation de ces écosystèmes, de restaurer ceux endommagés et de sensibiliser le public à l'importance des zones humides.

Par ailleurs, il a fait savoir que l'ANEF met désormais l'accent sur une approche participative avec les acteurs locaux en proposant des solutions innovantes visant à renforcer la résilience de ces écosystèmes et ce, dans le cadre de la déclinaison de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", lancée le 13 février 2020 par Sa Majesté le Roi.

De son côté, Rachid Aboulwafa, directeur régional de l'ANEF à Drâa-Tafilalet, a expliqué que l'Agence a mis en place un plan d'action en matière de conservation des zones humides qui sert de guide pour la planification de la préservation de ces zones.

Ce plan, a-t-il détaillé, porte notamment sur le développement et la restauration du réseau des zones humides prioritaires, la modernisation de la gestion des zones humides par la mise en place d'un réseau de gestionnaires ainsi que la valorisation de l'écotourisme des zones humides par l'aménagement d'espaces d'accueil et le développement des produits d'observation de la faune, de pêche et des sports d'eau.

Cette journée a été marquée par la présentation des projets de l'ANEF au niveau de la province de Midelt ainsi que par la signature d'un accord de partenariat entre l'ANEF et l'Organisme de Développement Forestier (ODF) d'Itzer visant à favoriser une gestion partagée des espaces naturels selon un modèle de gestion inclusif et durable.