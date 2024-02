Algérie: Aoun - Vers la diversification des produits sidérurgiques à compter du 2e semestre de 2024

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a affirmé, jeudi à Alger, que les produits sidérurgiques en Algérie connaîtront une plus grande diversification à partir du deuxième semestre de 2024, grâce aux projets d'expansion prévus au niveau des complexes de Tosyali et de Bellara.

Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour étendre le projet du complexe de Bellara afin d'augmenter sa capacité de production à 4 millions de tonnes par an, en diversifiant les produits, notamment le fer plat, selon la réponse du ministre à la question du membre du Conseil de la nation, Fouad Sbouta (FLN), sur les investissements du complexe sidérurgique.

Le complexe de Bellara, fruit d'un partenariat algéro-qatari, est l'un des plus grands complexes industriels en Algérie et en Afrique dans la production de fer à béton, de bobines de fil d'acier et de moules en fer, selon M. Aoun.

Le complexe est entré en phase d'exploitation avec une capacité de production de 2,5 millions de tonnes/an dans une première étape, avec 1.380 postes d'emploi directs et 5.000 postes indirects.

A la question du membre Mohamed Rebah (FLN) sur le projet du secteur de l'Industrie à Médéa, le ministre a souligné que les zones industrielles situées dans cette wilaya avaient bénéficié de 4 opérations de réhabilitation pour un montant global de 351,21 millions DA, affirmant que les travaux d'aménagement de la nouvelle zone sur l'axe de la voie express connaitront un taux d'avancement satisfaisant dans deux mois.