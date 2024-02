Madagascar: Législatives à Toliara - Ambiance chaude attendue aux législatives

L'ambiance politique depuis la dernière élection présidentielle changera manifestement les tendances et les choix des électeurs de Toliara I à l'endroit de leurs prochains députés.

Ce sera chaud. Le contexte politique actuel à Toliara cache pour le moment des anguilles sous roches. Mais bientôt, l'ambiance promet d'être électrique. Bien que certains se présentent comme des futurs candidats, d'autres restent discrets, les couleurs politiques sont déjà perceptibles. « Ce sera chaud car Toliara est un pôle incontournable dans les élections législatives et municipales. Les enjeux sont énormes. Tout le monde veut être maître de Toliara et se dit déjà maître de Toliara alors que les choix des électeurs sont très volatiles et imprévisibles », avance Gaston Fidisoa, observateur de la vie politique et sociale dans la Cité du Soleil.

Pour les législatives, le colonel Jules Rabe est le seul à se prononcer officiellement comme candidat indépendant aux députations dans la circonscription de Toliara I. L'officier a été le président du comité de soutien du candidat Marc Ravalomanana pour la province de Toliara. Il a été chef de la région Atsimo-Andrefana. Sa candidature est vue comme celle d'un politicien qui veut apporter une nouvelle ère car les autres candidats potentiels sont des têtes connues mais « qui n'ont pas suffisamment fait pour Toliara », souligne l'interlocuteur.

Les adversaires potentiels ressentis pour l'heure sont l'actuel consul général de Madagascar à La Réunion, Roberto Tinoka Raharoarilala, Siteny Randrianasoloniaiko, député et candidat à la dernière présidentielle, et un certain Rinho Soafilira, président d'association et l'ancien ministre des Postes, et l'ancien gouverneur de Toliara, Jean de Dieu Maharante.

Jean Rabehaja, actuel député de Toliara I, et Siteny Randrianasoloniaiko restent pour le moment silencieux et aucun de ces candidats pressentis et qui se présenteront sûrement sous la houlette « orange » ne s'est encore prononcé. Seulement, leurs actions tendent vers le scénario de futurs candidats. Aucun autre personnage politique sous les couleurs MMM, MTS ou TIM ou autre ne se fait encore découvrir alors qu'ils existent à Toliara.

Seul, Alain Désiré Rasambany, actuel secrétaire général du parti HVM, s'est prononcé comme « tenté de faire la course aux législatives et a déjà tâté le terrain depuis des mois ». Les candidats potentiels partant pour le camp TGV ou Mapar sont en effet des personnalités connues, de même que le député Randrianasoloniaiko, mais rien ne garantit leur victoire. « Hormis ce dernier qui a eu quelques difficultés à gagner le coeur des Tuléarois lors des présidentielles, les autres candidats Orange ont toujours démontré leur fidélité à l'actuel président de la République. », explique Gaston Fidisoa.