Sénégal: Sortie de promotions de greffiers - L'appel pressant de Aissata Tall Sall aux syndicats de la justice

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a présidé, ce jeudi au palais de justice de Lat Dior, la cérémonie de sortie de promotion de 66 greffiers. Me Aissata Tall Sall a profité de l'occasion pour inviter à la cessation de la grève avant de recevoir, plus tard, les syndicats de la justice.

Ce jeudi, 66 greffiers dont 13 femmes, issus des promotions 2020-2022 et 2021-2023 ont reçu leurs diplômes de fin de formation. Ils ont pour parrains le greffier en retraite, Cheikh Oumar Diallo, et Feue Me Gueladio Sarr Sonko.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, qui a présidé la cérémonie au palais de justice de Lat Dior, s'est prononcé sur la grève qui sévit depuis plusieurs mois. Me Aïssata Tall Sall a plutôt lancé un appel aux deux syndicats de la justice, le Syndicat des travailleurs de la justice et l'Union nationale des travailleurs de la justice.

« Je voudrai profiter de cette tribune pour appeler à la cessation de la grève des greffiers. lls ont des revendications qu'ils portent depuis des années. Je les ai entendus. Dans ce qu'ils disent, il y a une bonne partie que je comprends et que j'accepte. Je rappelais que j'ai déjà discuté avec mon collègue de la fonction publique et que nous avons fini de trouver un cadre de règlement de cette affaire » a-t-elle lancé.

Avant de poursuivre avec optimisme : « J'espère, je crois, je prie pour que dans les jours à venir que cette affaire soit un vieux souvenir pour nous tous aussi bien pour eux que pour nous ».

%

Toutefois, elle a fait comprendre aux syndicalistes qu'on ne peut pas négocier sous la contrainte. « C'est la raison pour laquelle, dit-elle, ce principe de solution annoncé, je leur demande de lever la grève pour que, dans la sérénité, nous puissions avancer dans la mise en oeuvre ».

Comme si elle a voulu joindre l'acte à la parole, Me Aïssata Tall Sall a reçu dans son cabinet, le Bureau exécutif national du SYTJUST.

Dans un communiqué, le syndicat informe que « cette rencontre a été une occasion de recherche conjointe de solutions aux doléances des travailleurs de la Justice ».

Selon le Sytjust, les deux parties ont aussi abordé la question de la grève des travailleurs de la justice et se sont engagées à oeuvrer ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes pour mettre un terme à la crise.

A ce propos, renseigne Me El Hadj Ayant Boun Malick Diop, « la chancellerie a été encore on ne plus clair qu'elle est phase avec le SYTJUST par rapport aux préoccupations des travailleurs de justice. Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a fait montre d'écoute attentive et de bonne compréhension à l'endroit des plénipotentiaires des travailleurs de la Justice qui lui ont manifesté toute leur disposition à oeuvrer avec son autorité pour le retour de la sérénité dans le service public de la justice ».