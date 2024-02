Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer des enfants - Sice 2024, un salon pour réduire la mortalité infantile

L'ONG AdoraDE, sous l'égide du Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCa) et de ses partenaires, organise la première édition du Salon International du Cancer de l'Enfant (Sice 2024) du mardi 13 au samedi 17 février 2024 à l'immeuble Caistab d'Abidjan-Plateau.

Selon Isabelle Koffi, commissaire générale, le Salon International du Cancer de l'Enfant (Sice 2024) vise à contribuer à la réduction de la mortalité infantile en proposant des stratégies et solutions durables face aux défis actuels du cancer pédiatrique en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. "Ce Salon sera un cadre adéquat pour faire le bilan des réalités actuelles concernant cette pathologie infantile, et de mettre à profit les expériences diverses et variées de tous les acteurs d'ici et d'ailleurs.

Ce sera également, un espace de promotion, de partage et de valorisation des services et entreprises spécialisés dans la gestion des cancers de l'enfant dans le monde et en Côte d'Ivoire en particulier. Il vise à favoriser une synergie des acteurs impliqués dans le domaine de la lutte contre les cancers de l'enfant et à mobiliser les ressources matérielles, financières en vue de soutenir les projets liés à la lutte contre la mortalité infantile due aux cancers pédiatriques.", a-t-elle indiqué.

Placé sous le thème : "Problématique des cancers de l'enfant en Afrique, quelles solutions durables ?", le Sice 2024 sera marqué par une approche interactive et prévoit des conférences, panels, symposiums, des rencontres B to B. Des visites de stands se feront sur place, ainsi que des audiences privées accordées aux participants venant de l'extérieur. "Le SICE 2024 se déroulera sur trois (03) jours et sera meublé de conférences ouvertes aux professionnels de santé et au public. Ces activités s'effectueront concomitamment en sessions plénières et sessions parallèles, avec les expositions selon l'agenda", a détaillé Isabelle Koffi.

Notons qu'une course solidaire et une soirée gala seront organisées le 17 février 2024, à la fin du Salon en vue de faire une levée de fonds pour soutenir la construction d'un Hôpital Pédiatrique avec un service spécialement dédié aux cancers pédiatriques en Afrique.