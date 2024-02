Cote d'Ivoire: Unesci - Accusé par les anciens SG d'être l'illégalité, Jean Vincent Kouamé se défend

Les anciens secrétaires généraux de l'Union Nationale Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (Unesci) ont animé une conférence de presse le samedi 28 janvier 2024 dans un espace à Abidjan Cocody-Mahou.

Lors de cette rencontre, les anciens secrétaires généraux de l'Union Nationale Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (Unesci) ont, par la voix de Ouattara Adama, invité Kouamé Vincent, secrétaire national sortant à passer la main à son successeur Koné Abdoulaye. En effet, selon le porte-parole des anciens Secrétaires généraux de l'Unesci, Kouamé Vincent est arrivé à la tête de la structure depuis 2015 ce qui fait bientôt 9 ans de pouvoir en lieu et place de deux ans renouvelables une fois prévu par les textes.

"Ainsi donc depuis 5 ans, il se retrouve dans l'inégalité. En notre qualité d'anciens secrétaires généraux qui avons eu la charge de passer le flambeau à Kouamé Vincent, décidons d'appliquer les textes. Depuis ce jour, il n'est plus le secrétaire général de l'Unesci et le secrétaire général élu lors du congrès organisé par le premier du comité d'organisation choisi par le bureau unifié est Koné Abdoulaye, étudiant en Licence 1 de gestion humaine et communication", a-t-il fait entendre.

Pour lui, cette démarche entreprise par les anciens secrétaires généraux de l'Unesci qu'ils sont , vise à respecter les statuts et règlement de leur structure afin de mettre fin au bicéphalisme qui y règne. Par ailleurs, il a souligné qu'apporter du sang nouveau est un atout pour l'avancée de l'Unesci. C'est pourquoi, il a exhorté Kouamé Vincent à l'accalmie et à soutenir le secrétaire légalement élu. "S'il refuse de reconnaître, nous nous réservons le droit de mener des poursuites judiciaires pour établir le droit car nous sommes dans un État de droit", a conclu Ouattara Adama.

La réaction de Jean Vincent Kouamé

Dans le souci d'équilibrer l'information, nous avons échangé avec Jean Vincent Kouamé, secrétaire général de l'Unesci qui a donné sa version. Selon lui, le dernier congrès de la structure s'est tenu en 2007. Après la succession des crises au sein de l'union, il a pris les rênes de l'Unesci en mai 2016. « Selon le procès verbal qui était clair, je devais assurer l'intérim jusqu'au prochain congrès.

Compte tenu de la décision de la ministre de l'Éducation nationale d'alors de mettre fin aux règnes de l'organisation dans les lycées et collèges, l'Unesci n'avait plus de base. Donc, le travail était de faire asseoir une base et aboutir à un congrès. Malgré que j'assurais l'intérim , il y avait un bicéphalisme », a expliqué Jean Vincent Kouamé. Par ailleurs, il a indiqué que l'assemblée générale d'unification de l'union s'est tenue en 2022 et Cissé Djakaridja a été nommé comme le président du comité d'organisation du prochain congrès. Quant à lui, il devait être l'unique candidat.

«Comme le président du comité d'organisation refuse d'organiser un congrès et qu'il utilisait le nom de l'Unesci pour se faire de l'argent, j'ai nommé un nouveau président du comité d'organisation en mettant les accords de côté pour permettre à tout le monde d'être candidat. Notre congrès s'est tenu du 08 et 09 décembre 2023. J'ai été reconduit en tant que secrétaire général. Tout ce qu'ils disent n'est pas juste, j'ai toutes les preuves », a dit Jean Vincent Kouamé.