Madagascar: Politique générale de l'Etat - L'éducation et la santé en priorité

Améliorer le domaine de la santé et l'éducation. La politique générale de l'État (PGE) pour les années 2023-2028, annoncée, hier, lors de la session extraordinaire de la réunion parlementaire, par le Premier ministre Christian Ntsay le confirme. Les engagements de l'État dans ces deux domaines ne sont pas négligeables. Infrastructures et équipements, tels sont les plus grands points annoncés pour atteindre les objectifs. Des équipements pour l'éducation afin d'en améliorer la qualité ; et des infrastructures sanitaires pour la santé publique.

Parmi les objectifs à atteindre en cent jours, l'État s'attèle à remplir les écoles de vingt-cinq mille tables bancs, qui seront distribués aux écoles qui en ont besoin et à restaurer celles qui ont été endommagées. D'autre part, la PGE implique également une montée en compétences des enseignants afin d'accroître leur nombre et d'améliorer la qualité de l'éducation. Des tablettes destinées aux étudiants et aux enseignants sont aussi prévues. Il y a aussi un défi de distribution de livres pour les EPP, les CEG et les lycées, avec des milliers de livres à distribuer en cent jours. Il est prévu la construction de cent soixante-quatre salles de classe, en plus des salles de classe déjà existantes.

En outre, les infrastructures dans le domaine de la santé publique seront mises en place pour améliorer l'accès aux soins des Malgaches. Quinze centres de soins dentaires devraient être opérationnels d'ici cent jours. Dans cinq ans, on prévoit également l'installation de centres de service d'urgence. Par ailleurs, il est prévu d'ajouter des équipements aux centres de santé existants et de les répartir équitablement dans les centres de santé en construction. Les soins gratuits dispensés jusqu'à présent seront également maintenus.