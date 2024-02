Madagascar: Assainissement de la fonction publique - Une descente auprès des institutions gouvernementales prévue

Des descentes seront effectuées par les agents du ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique (MTEFP) dans toutes les institutions gouvernementales.

Cela a été ordonné par le chef de l'État à ce ministère par rapport à l'objectif de cent jours, lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Dans le but d'assainir l'effectif des agents de l'État déployés dans les différents ministères et institutions publiques dans toute la Grande Ile. Cela permettra également de recenser et d'inventorier les ressources et compétences disponibles face aux besoins de chaque département. Le constat a montré que certains employés de ces agences gouvernementales n'ont pas les compétences pour le travail qui leur est assigné. Le plus grand objectif consiste à valoriser les citoyens de bonne volonté et disposés à contribuer activement et avec conviction pour être au service de la Nation.

« Après cela, si nécessaire, un redéploiement rationnel des effectifs à travers une affectation au sein même du ministère ou en interministériel pour mettre en adéquation les ressources humaines et les besoins exprimés par chaque entité est prévu », selon les explications.

Sanctions

L'objectif consiste à aligner les ressources humaines disponibles au niveau de la Fonction publique aux besoins du gouvernement dans la mise en oeuvre de la Politique générale de l'État.

Par ailleurs, le gouvernement veut renforcer l'usage des outils numériques pour que les fonctionnaires puissent être suivis de près. Cela inclut la continuité de l'utilisation de l'application «augure». Une Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l'État (AUGURE) Compte Agent. Alors, des sanctions devront être prises à l'encontre de certains fonctionnaires qui ne respectent pas les règles en vigueur régissant la Fonction publique. Ainsi, dans un délai de trois mois, les personnes concernées se verront convoquées au Conseil de discipline pour la présentation de leurs cas.