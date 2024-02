Madagascar: Football - PFL - Quatre clubs doivent régler leurs sanctions pécuniaires

Les quatre clubs déclarés forfaits, lors de la phase de conférences de l'Orange Pro League version 2023, risquent de ne pas pouvoir disputer la cinquième édition du championnat de Madagascar D1 élite, désormais baptisé Pure Play Football League.

Les clubs concernés, Asa de Diana, Uscafoot d'Analamanga, TF FC de Boeny et 3FB de Toliara devraient d'abord régler leur sanction pécuniaire d'une valeur de 10 millions d'ariary, d'après le règlement de compétition. «Nous allons discuter de ce cas à la prochaine réunion des dirigeants du club. C'est le règlement et nous ferons de notre mieux pour trouver une solution», confie Samoela Balita Ambinitsoa, prédisent de l'Uscafoot.

Ces clubs auront jusqu'à la semaine prochaine avant d'établir le calendrier. Les dix équipes maintenues sont Fosa Juniors FC, AS Fanalamanga, CFFA, Disciples FC, Ajesaia, Cosfa, Elgeco Plus, Dato FC, Zanakala FC et Mama FC. Les deux équipes qui viennent d'accéder en Pro League sont le Kakao Football club d'Ambanja (KFCA) et Inate institute of Arts and Technology of Vakinankaratra. Jet Kintana et Tia Kitra, lanternes rouges de la phase de conférences, lors de la précédente édition de l'OPL, sont relégués.

Le coup d'envoi de la phase éliminatoire est programmé le dimanche 11 février. La signature de protocole d'accord entre la Fédération et l'association des Clubs de football élites de Madagascar (CFEM) est prévue ce jour. Treize clubs sont pour l'heure éligibles pour jouer la PFL cette saison. Les équipes engagées seront réparties en deux conférences, Nord et Sud. Les huit mieux classées se qualifieront en Play-offs.