Madagascar: Exportations minières - Prés de 500 kilos d'or à exporter dans cent jours

Les exportations aurifères sont en mode relance. Pour le démarrage des exportations d'or depuis la Grande île, l'État compte commencer doucement avant d'atteindre progressivement la vitesse de croisière.

Selon les grandes lignes de la politique générale de l'État qui viennent d'être développées hier par le Premier ministre Christian Ntsay hier, la Grande île envisage d'exporter « la quantité d'or à exporter légalement dans les cent jours qui suivent et qui est estimée à 500 kilos tandis que pour cette année, Madagascar envisage d'exporter six tonnes d'or », a expliqué hier le chef du gouvernement lors de son grand oral devant les députés.

Après les deux ans et demi de pause des exportations aurifères pour la Grande île, les autorités et le ministère de tutelle se sont lancés dans une vaste opération d'assainissement de la filière. Depuis quelques mois, les choses ont commencé à bouger. Le guichet unique mis en place à Ivato, et les quelques opérateurs dotés de leurs agréments plus de nouvelles dispositions mises en place, les opérations ont pu reprendre. Toutefois, pour le moment, aucun opérateur n'a encore exporté un seul gramme. Selon de directeur général des douanes, « l'exportation de l'or n'est plus prohibée. Le cadre juridique définissant la reprise est déjà effectif. Certains changements se sont opérés avec l'adoption du nouveau code minier car l'exportation du métal jaune n'est plus donnée à quiconque qui veut s'y impliquer. L'on se doit désormais de disposer d'un agrément de comptoir. Ce sont ces réorganisations qui font en sorte que les opérations ne décollent pas encore pour le moment, mais je pense que d'ici peu, les exportations vers l'extérieur pourront démarrer», explique Ernest Lainkana Zafivanona, interrogé par rapport à ce sujet mercredi par la presse.

Exploitation

À long terme, l'État vise à exporter soixante-quinze tonnes d'or dans les cinq ans qui suivent, « ce qui donne une quantité à exporter de quinze tonnes par an », indique-t-on. Pour atteindre ces objectifs qui ont été fixés dans la Politique générale de l'État, les autorités misent sur le développement de l'exploitation industrielle de l'or. Ainsi, l'on indique que le projet de raffinerie d'or est également en cours d'études et que celle-ci, qui était un projet annoncé par le président de la République, Andry Rajoelina en décembre 2023 devrait « être sur pieds en 2025 » comme le mentionne Christian Ntsay dans son discours à l'Hémicycle de Tsimbazaza.

Une autre affirmation du Premier ministre a capté l'attention de son auditoire et en particulier de la presse. Le Premier ministre annonce que « les dispositions régissant la centrale de l'or seront mises en place durant les cent premiers jours de ce quinquennat [...] Celle-ci sera mise en place d'ici à la fin de l'année 2024 », a-t-il expliqué. Il s'agit de mesures claires pour développer une exploitation plus saine des potentialités de la filière aurifère dans le pays, mais aussi d'asseoir réellement la traçabilité du métal jaune. La centrale de l'or, bien qu'étant encore un projet peu relayé dans les médias et dans les discussions de l'opinion publique, est un projet qui a déjà été évoqué lors de la présentation de la PGE en 2019. Le projet était alors décrit comme étant encore en gestation et dont les différentes parties étaient en consultation à cette époque.