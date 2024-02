Madagascar: Tourisme - De grands investisseurs à capter

Mettre les bouchées doubles. Le plan d'attaque pour le secteur touristique à Madagascar prend forme et s'articule autour des moyens de séduire de grands investisseurs pour développer le tourisme.

C'est ce qui a été développé hier par Christian Ntsay, chef du gouvernement, devant les députés. « Pour ce quinquennat, les efforts déployés seront maintenus. Le secteur touristique se focalisera davantage sur la façon d'attirer plus de grands investisseurs, qu'ils soient malgaches ou étrangers », indique-t-il. En effet, le secteur touristique aura besoin de plus d'argent à investir dans la mesure où l'on vise à accroître le nombre d'infrastructures hôtelières dans le pays.

Faut-il rappeler que la Grande île a besoin de onze mille chambres supplémentaires pour pouvoir assurer la réception des visiteurs qui sont censés venir dans le pays d'ici à 2028. En effet, sauf un coup de théâtre d'ordre sanitaire, financier ou autre, le pays devrait, d'ici à cinq ans, accueillir son premier million de touristes. D'ici là, le renforcement et la construction de nouvelles infrastructures, ainsi que le développement des différents marchés déjà acquis, tant dans le tourisme que dans l'artisanat, seront les fils conducteurs des activités de l'État et du ministère de tutelle. « La nouvelle loi sur les investissements devrait faciliter les plaidoyers et les négociations avec les investisseurs », indique-t-on.

Source de revenus

Ainsi, des guides sur les investissements dans le secteur touristique seront édités d'ici quelques mois afin que les investisseurs potentiels puissent disposer des données et des statistiques dont ils auront besoin pour tâter le terrain, ou encore pour se faire une idée du potentiel de la Grande île. Des mesures qui s'avèreront également très utiles pour sauver des emplois et en créer des milliers d'autres, tous domaines du secteur touristique confondus.

Selon de récentes projections, ce domaine d'activités est prévu générer pas moins de cent mille emplois directs. « Le tourisme et l'artisanat sont deux secteurs complémentaires. Les touristes ramènent des souvenirs chez eux quand ils sont de passage à Madagascar. Il est alors parfaitement possible de générer des revenus importants à partir de ces secteurs d'activités », explique le Premier ministre. Dans cinq ans, l'artisanat est également prévu générer deux millions de personnes vivant directement ou non de cette activité. Cela jouera grandement sur le Produit intérieur brut du pays, d'après les explications fournies. Cette année, les projections sur le nombre de visiteurs tablent sur 300 000 arrivées.