Ile Maurice: Dimensions des «kanwars» fixées, générateurs à essence interdits

Bhojraj Ghoorbin, président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse au siège de la fédération, à Réduit, plusieurs directives pour renforcer la sécurité lors des processions et pèlerinages religieux sur la route menant au Ganga Talao à l'occasion de Maha Shivratri qui sera célébré le 8 mars prochain.

Ces directives ont été émises par un comité ministériel présidé par le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck, en collaboration avec la Police Traffic Branch et des associations socioculturelles, à la suite de l'accident tragique de l'année dernière où deux personnes ont perdu la vie. Cela, lorsque leur kanwar a pris feu après avoir touché une ligne électrique aérienne. Les pèlerins sont vivement encouragés à suivre ces directives.

L'une des directives les plus importantes concerne les dimensions. La hauteur maximale d'un kanwar et d'autres structures religieuses ne doit pas dépasser trois mètres afin d'éviter tout contact avec les câbles aériens et de faciliter le passage sous les ponts ou les passerelles. La largeur maximale est limitée à deux mètres pour assurer la conformité aux réglementations routières. Il est également interdit de toucher ou de grimper sur les poteaux électriques et les installations électriques, ainsi que d'utiliser des objets pour soulever des câbles électriques.

%

Les générateurs alimentés en carburant ne seront plus autorisés lors des processions. Seuls les générateurs alimentés en basse tension de moins de 12 V seront autorisés, et ils doivent être placés dans des endroits bien ventilés pour éviter les risques d'accumulation de gaz nocifs. Il est recommandé d'inspecter régulièrement les générateurs pour détecter tout signe de dégât ou d'usure, et de traiter rapidement tout problème pour garantir la sécurité.

Bhojraj Ghoorbin a souligné que ces directives sont essentielles pour assurer la sécurité des pèlerins et a appelé les parents à veiller à ce que leurs enfants les respectent lors du pèlerinage. Il a également exprimé sa gratitude envers le Premier ministre et le gouvernement pour avoir déclaré le Ganga Talao un sanctuaire spirituel. «Les directives émises par le comité ministériel sont faites pour notre propre sécurité, et pour celle des hommes et des femmes qui vont porter le kanwar durant le pèlerinage au Ganga Talao. Mais, comme on le dit si bien en hindi, mano to ganga maa hain, na mano to bahata pani. En d'autres mots, si vous trouvez que les directives sont bonnes, vous les adoptez, si vous trouvez que ces mêmes directives ne sont pas bonnes, vous pouvez les rejeter.»

L'assistant surintendant de police Ashok Mattar, présent lors de la conférence de presse, a exhorté les pèlerins à respecter ces directives pour éviter tout incident malheureux. Il a rappelé l'importance de suivre les consignes de sécurité, telles que le port de vêtements blancs, la marche du côté gauche de la route et le port de gilets réfléchissants pendant la nuit. Bien que ces directives n'aient pas force de loi, elles sont cruciales pour garantir la sécurité de tous lors du pèlerinage de Maha Shivratri.