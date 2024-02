Ile Maurice: L'opposition souligne le devoir de mémoire et d'action

En ce 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, les leaders des partis de l'opposition parlementaire à Maurice ont uni leurs efforts pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Navin Ramgoolam, Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval et le député bleu Richard Duval, se sont rassemblés au monument des esclaves à Pointe-Canon, Mahébourg, pour déposer des gerbes et exprimer leur reconnaissance de la contribution significative des esclaves à la construction du pays.

Au cours de cet événement solennel, les leaders politiques ont souligné l'importance de préserver la liberté et ont appelé à l'unité nationale pour garantir que la liberté durement acquise ne soit pas confisquée par des intérêts partisans. Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a insisté sur la responsabilité individuelle de préserver la liberté. «Nous devons nous faire confiance et rester unis. Notre indépendance est un acquis précieux, et il est de notre devoir collectif de la protéger contre toute menace, y compris celle provenant de factions politiques.»

Le leader du MMM, Paul Bérenger, a apporté sa contribution à la commémoration en soulignant l'importance pour un pays de connaître son histoire. Revenant sur le passé de l'esclavage, il a rappelé que l'île Maurice fait partie des 20 pays touchés par cette sombre période de l'histoire humaine. Bérenger a mis en lumière le rôle essentiel des esclaves dans la lutte contre l'esclavage, soulignant que ce sont eux-mêmes qui ont lutté pour mettre fin à cette pratique inhumaine, et non leurs propriétaires. Fier de la réalisation que le 1er février est consacré à la commémoration de l'esclavage à Maurice, Bérenger a également mentionné le 2 novembre comme journée de commémoration des travailleurs étrangers. Cette démarche vise à reconnaître et à honorer leur contribution à l'édification de la nation mauricienne. Il a insisté sur le devoir de se souvenir de la lutte pour la liberté et a exprimé une pensée spéciale pour tous les peuples qui ont souffert à travers l'histoire.

%

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, a rejoint la cérémonie après avoir participé à la messe et à la cérémonie officielle de dépôt de gerbes au Morne. Il a souligné que le 1er février est dédié au devoir de mémoire et d'action avant de rappeler l'immense contribution des esclaves à la construction du pays pendant plus d'un siècle, soulignant la nécessité de ne pas oublier cette période cruciale de l'histoire. Il a également mis en avant le devoir du prochain gouvernement de s'attaquer aux séquelles de l'esclavage. Mettant en lumière les lacunes du système éducatif actuel, il a exprimé sa préoccupation du taux d'échec élevé au Primary School Achievement Certificate (PSAC) et au faible pourcentage d'élèves obtenant le School Certificate (SC). Il a appelé à une réforme éducative pour mieux servir les descendants d'esclaves, soulignant que plus de 25 % des enfants échouent au PSAC, alors que moins de 60 % obtiennent le SC.

Par ailleurs, Xavier-Luc Duval a critiqué le fonctionnement défaillant de la Commission pour l'égalité des chances, la qualifiant de «nulle et non avenue». Il a souligné la nécessité pour le prochain gouvernement de rechercher les talents et compétences parmi tous les enfants mauriciens, mettant en avant la diversité de la population. En abordant d'autres problématiques, le leader bleu a évoqué le délicat dossier de la dépossession de terrains, exhortant les autorités à trouver des solutions équitables à ce problème persistant. De plus, il a insisté sur l'importance de respecter les travailleurs étrangers et de leur offrir une hospitalité similaire à celle réservée aux touristes.