Sénégal: Historique des politiques industrielles

Les politiques industrielles du Sénégal ont évolué au fil du temps en réponse aux changements économiques et politiques du pays.

De l'indépendance à la fin des années 1980

Après l'indépendance en 1960, le Sénégal a adopté une politique industrielle de substitution aux importations. Elle visait à développer un secteur industriel national capable de produire les biens et services dont le pays avait besoin. Pour ce faire, le gouvernement avait mis en place des barrières douanières élevées pour protéger les industries locales de la concurrence internationale. Il avait également fourni des subventions et des incitations aux entreprises industrielles. Cette politique avait permis au secteur industriel du Sénégal de se développer rapidement dans les années 1960 et 1970. Cependant, elle avait conduit à une augmentation de la corruption et à une baisse de la productivité.

De la fin des années 1980 à nos jours

À la fin des années 1980, le Sénégal a adopté une nouvelle politique industrielle axée sur la compétitivité. Cette politique visait à réduire d'une part, la dépendance aux subventions et aux protections gouvernementales et d'autre part, à favoriser l'investissement privé. Le gouvernement a mis en oeuvre des réformes visant à réduire les tarifs douaniers, à améliorer l'infrastructure et à renforcer les capacités des entreprises. Il a dans la foulée créée des zones économiques spéciales pour attirer les investissements étrangers. Cette politique a permis au secteur industriel du Sénégal de poursuivre sa croissance, mais à un rythme plus lent que dans les années précédentes.

%

La nouvelle politique industrielle du Sénégal s'appuie sur la diversification pour réduire sa dépendance aux produits de base. C'est ainsi que le gouvernement encourage le développement de nouveaux secteurs tels que l'agroalimentaire, les TIC, l'énergie et les industries manufacturières.

Le gouvernement sénégalais travaille aussi par des mesures incitatives à améliorer la compétitivité de son secteur industriel en réduisant les coûts de production et en améliorant l'environnement des affaires. De même il promeut l'inclusion territoriale et élargit la carte industrielle, en encourageant les investissements dans toutes les régions du Sénégal.