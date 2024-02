Maroc: Cérémonie de Lancement officiel du recueil 'Nissae'Tech'

Rabat — Le recueil "Nissae' Tech" (Women in Tech), a été officiellement lancé, récemment à Rabat, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs femmes du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

Cet ouvrage, qui regroupe les parcours professionnels d'une trentaine de Marocaines ayant réussies dans les NTIC, a pour ambition d'inspirer et encourager les jeunes filles à travers le Royaume à se tourner vers les formations et les métiers du digital et de la technologie.

Porté par le projet Tamheen, ce recueil vise également à déconstruire les stéréotypes basés sur le genre, en mettant l'accent sur des parcours scolaires, académiques et professionnels atypiques, mais tout aussi inspirants les uns que les autres.

Le projet "Tamheen" financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ) et mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en partenariat avec le Département de la Formation professionnelle pour développer, expérimenter et étendre de nouvelles approches de formation professionnelle en milieu du travail, tend à étendre leur mise en oeuvre et à les ancrer sur le plan institutionnel.

En partenariat avec le ministère de l'Education nationale, le projet "Tamheen" vise aussi le déploiement d'un format innovant d'orientation professionnelle à travers le programme "Fatatech" qui va mettre en place 12 clubs dédiés à la promotion de la formation professionnelle dans le secteur du digital au profit des jeunes filles du milieu rural. Ces clubs seront créés, aménagés et équipés dans 12 collèges dans 6 régions du Royaume.

%

Intervenant à cette occasion, M. Mohamed Zouhair EL Ansari, conseiller technique auprès de la GIZ, initiatrice du projet "Tamheen", a indiqué que "Nissae' Tech" se veut un support pédagogique et didactique dont le but est de promouvoir l'inclusion des femmes dans le domaine digital.

C'est dans cette optique que "Nissae' Tech" a été digitalisé dans un format ludique, se déclinant en plusieurs capsules vidéo, afin d'aider les jeunes filles marocaines à réaliser qu'elles ont leur place dans les NTIC, a-t-il ajouté, notant que le but est de changer les mentalités.

Dans la même ligne, le coordinateur du cluster Développement Economique Durable de la GIZ Maroc, M. Jakob Fircks, a précisé que l'objectif de cet ouvrage est de contribuer à la réduction de la fracture numérique entre les genres par des actions préventives de sensibilisation, d'information et d'orientation des jeunes filles- particulièrement celles issues du milieu rural- ce qui permettra en aval de garantir une meilleure représentativité des filles et de femmes dans le secteur porteur et stratégiques de TIC ce qui permettra à terme d'améliorer l'autonomisation économique des femmes, un thème d'une grande priorité pour la GIZ Maroc.

Pour sa part, la directrice du programme "Génie" au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mme Ilham Laaziz, a précisé que le secteur numérique est l'un des champs d'inclusion les plus importants, car il permet aux filles de s'ouvrir à des métiers tout aussi attractifs que diverses. Mme Laaziz, tout en rappelant les efforts déployés par la direction du programme Génie pour la promotion des NTIC auprès des jeunes élevés, a appelé à une meilleure implication des autres acteurs de la société pour une réduction de la fracture numérique au profit des jeunes filles.

"À travers cet ouvrage, l'ambition est d'améliorer les parcours scolaires et d'inspirer les jeunes filles afin de s'orienter vers ces métiers d'avenir", a indiqué cette responsable dont le parcours figure dans le recueil "Nissae' Tech".

"La transformation digitale offre de nouvelles voies pour l'autonomisation économique des femmes et peut contribuer à une plus grande égalité entre les genres", lit-on dans ce recueil.

"Nous devons saisir cette opportunité pour favoriser une plus grande égalité entre les sexes sur le marché du travail, stimuler la croissance économique et construire un monde numérique plus inclusif", ajoute-t-on.

Cette cérémonie a été marquée par des témoignages de femmes issues de divers horizons qui ont fait part à l'assistance de leurs parcours remarquables, des contraintes rencontrées dans la réalisation de leurs projets et des valeurs à faire sienne pour réussir dans un monde digital en perpétuelles mutations.