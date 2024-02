Madagascar: Thierry Sinda sur « Globe-radio.org » - Les Billets poétiques de Madagascar

La vice-présidente de l'université de Tuléar, Hanitra Sylvia Andriamampianina, a convié, en novembre 2023, le poète et universitaire Thierry Sinda pour organiser une conférence sur la littérature au féminin.

Ce dernier est l'auteur de Mémoires et révoltes au féminin, Cinq lauréates du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe (éditions Unicité). Les impressions de son séjour à Madagascar seront diffusées durant les cinq dimanches du mois de février à 12h (heure de Mada) dans sa chronique Poétiquement vôtre sur la web radio internationale « globe-radio.org ». Il les a appelés Billets poétiques de Madagascar . Ils sont disponibles en replay hebdomadaire. Les Billets poétiques de Madagascar de Thierry Sinda sont en prose littéraire, et il y insère des poèmes de son cru ou d'autres poètes pour illustrer ses dires. Parmi les séquences il y a « Tana, la belle un peu déglinguée aux escaliers aux mille marches », l'ambiance d'un road movie en taxi-brousse avec ses pauses pipi, l'arrivée dans un étrange Tuléar sonore by night, le marché de Tuléar et ses tuck tuck, le bord de mer de Tuléar sans mer, le paradis de Mangily, le micro-crédit-relais un nouvel outil pour lutter contre la pauvreté, etc. Outre lui-même, les poètes convoqués sont : Flavien Ranaivo, Valiha Rakotonirainy, Marie-France Danaho-Duparl, Baudelaire, Rimbaud... et les illustrations musicales signées : Black Nadia, Toumani Diabaté et Ballaké Sissoko, Pierre Boulez, Chopin, Brahms, etc.