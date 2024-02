Madagascar: Fondation Axian - 20 nouveaux logements pour Akamasoa

Le programme, "Tafontsika" de la fondation Axian, a pris fin avec la remise des clés des 20 derniers logements de Mahatazana au sein des villages d'Akamasoa. Chaque logement est doté de trois espaces destinés aux chambres, d'une cuisine et de sanitaires.

Un logement digne et sécurisé

C'est ce que la fondation AXIAN et l'entreprise First Immo, à travers le programme Tafontsika, ont remis hier à l'association Akamasoa du Père Pedro Opeka. Il s'agit de 20 logements à destination des familles du village Akamasoa de Mahatazana dont la cérémonie d'inauguration a eu lieu hier. Lancé en août 2022 par la construction de 10 premiers logements à Andralanitra, suivie de celle de 20 autres en avril 2023 à Mangarivotra, le programme prend fin avec la remise des clés des 20 derniers logements de Mahatazana. Ces 50 logements destinés aux familles des villages Akamasoa permettent notamment de répondre au besoin urgent de surpopulation et de sur-fréquentation des sites de cette association humanitaire.

Chaque logement est doté de trois espaces destinés aux chambres, d'une cuisine et de sanitaires. Mais avoir un logement digne de ce nom n'est pas donné à tout le monde. L'attribution de ces logements, fraîchement inaugurés, repose sur des critères stricts, selon le Père Pedro Opeka. «Les parents doivent scolariser leurs enfants, ils doivent travailler et participer aux travaux communautaires et respecter le dina, ils doivent également payer un loyer mensuel de 10 000 ariary pendant six ans. Nous donnons des logements aux gens qui n'ont aucune chance d'en avoir un jour parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et parce que leur travail ne permet pas d'en construire » , a-t-il souligné. Selon le dernier recensement, les villages d'Akamasoa comptent actuellement 30 000 habitants.

Solidarité

Ce projet de grande envergure a pu être réalisé grâce à l'élan de solidarité entre la Fondation Axian et des entreprises du groupe Axian avec l'appui de ses partenaires. C'est dans ce sens qu'Isabelle Salabert, directeur exécutif de la fondation Axian, a remercié tout particulièrement l'entreprise Cementis dans la dotation de ciment. « Quand on construit des infrastructures, il faut beaucoup de ciment alors que cela coûte cher. C'est toujours un bonus d'avoir un partenariat avec une société qui fournit les matières puisque cela réduit le coût.

Cela nous permet aussi de faire plus après. L'idée n'est pas de faire des économies mais de pouvoir en faire plus avec le même budget », témoigne-t-elle lorsqu'elle a illustré les avantages de ce bel élan de solidarité au profit d'une mission humanitaire. Elle a également cité dans la foulée la construction des infrastructures scolaires avec Telma, l'électrification des infrastructures et la réhabilitation des hôpitaux avec Jovenna, la construction des centres de santé avec BNI, des potagers pédagogiques avec First Immo. «Nous avons aussi des programmes financés directement par le conseil d'administration du groupe. L'année 2023, nous avons pu mettre en oeuvre 183 projets », renchérit-elle.