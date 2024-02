Madagascar: Christian Ntsay devant les députés - Pour une politique plus proche de la population

Dans une ambiance tout à fait sereine, le chef du gouvernement, Christian Ntsay a pu passer le grand oral à Tsimbazaza devant une audience constituée surtout par les députés de la majorité.

Accompagné par les membres du gouvernement, le Premier ministre Christian Ntsay a pu exposer hier, à Tsimbazaza, la Politique Générale de l'Etat (PGE). Un exercice qui a duré près de trois heures lors d'une séance plénière dirigée par le Vice-président de l'Assemblée nationale, Naivo Raholdina. La PGE tourne en effet autour des trois piliers que le président Andry Rajoelina a exposés, afin de mettre le pays sur le chemin du développement. Il s'agit entre autres de la valorisation du capital humain, la promotion de l'industrie et de la transformation économique ; sur fond de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. En tout cas, Christian Ntsay veut une politique plus proche de la population.

Impacts

« Faire en sorte que l'inflation ne dépasse pas 7,7% cette année ». C'est l'un des objectifs que le Premier ministre Christian Ntsay a révélé lors de la présentation de la PGE. En mettant l'accent sur l'alignement de la loi de finances sur ce qui devrait être prioritaire, le locataire de Mahazoarivo accompagné par l'équipe gouvernementale a montré que le régime ne manque pas d'ambition. « Le budget alloué aux Communautés Territoriales Décentralisées sera augmenté grâce aux différents revenus afin d'améliorer de nombreuses activités de développement qui ont un impact direct au niveau de la société », a-t-il soutenu tout en révélant les différentes mesures que son gouvernement devrait prendre.

%

Émergence

En tout cas, la PGE que Christian Ntsay a présenté est un continuum de ce que le régime a entrepris durant le premier quinquennat d'Andry Rajoelina. La création d'industries dans le cadre de l'ODOF ou One District One Factory afin de créer des emplois et de transformer des produits locaux en produits manufacturés ; la mise en place des zones d'émergence industrielles et la création de 100 industries dont des cimenteries, des provenderies et des industries de transformation d'engrais, des industries textiles dans tous le pays sont des projets que le Premier ministre veut poursuivre tout en valorisant l'exportation des produits de rente en mettant en place la « Maison de la vanille ». Christian Ntsay a annoncé la poursuite de la collaboration entre l'Etat et la SPM dans l'objectif d'assurer la stabilité du coût de la vie.

Absence massive

En dehors de ce grand oral que le Premier ministre a effectué, la présentation de la PGE a été marquée par l'absence massive des députés de l'opposition. En effet, ces derniers ont déjà indiqué qu' « ils n'attendent rien de cette Politique Générale de l'Etat ». Selon eux, cette politique ne permettra pas de développer le pays et elle a déjà prouvé son inefficacité durant le premier quinquennat d'Andry Rajoelina. Quoi qu'il en soit, les députés de la majorité ont félicité le Premier ministre Christian Ntsay et les membres du gouvernement et ont affiché leur volonté de travailler de concert avec l'Exécutif afin de remettre le pays sur le chemin du développement.