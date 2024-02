Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre - « Chaque match est difficile, l'important est de mettre le but qui mènera à la victoire »

Sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a estimé, ce jeudi 1er février, que le plus important dans la confrontation avec la Guinée sera de mettre le but qui mènera à la victoire.

Il l'a déclaré en conférence de presse d'avant match des quarts de finale de la CAN 2023, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

« L'équipe est surmotivée. On sait qu'on peut plus marquer ce tournoi, qui n'est pas pour moi la CAN des surprises mais celle du travail. Les garçons (NDLR : les joueurs de l'équipe nationale) sont en mission et nous baisserons en aucun cas les bras », a affirmé Sébastien Desabre.

Refusant d'endosser le statut de favori contre la Guinée, le sélectionneur de la RDC a noté que ce match sera ouvert et que son équipe a encore une marge de progression.

« Je connais bien cette équipe. Il faut louer le travail de Kaba Diawara et la discipline tactique qu'il y a sur le terrain. C'est l'une des équipes ayant une organisation de jeu de très haut niveau », a ajouté ce technicien français.

Pour Sébastien Desabre, Cédric Bakambu accomplit les tâches qui lui sont confiées sur terrain:

« Pour Bakambu, ce que je lui donne comme consigne, c'est qu'il fasse ce qu'il sait faire depuis de longues années, c'est-à-dire d'être impactant sur la ligne offensive. Quelquefois, on l'est en marquant, on l'est en fatiguant, en créant des espaces pour ses partenaires. Je l'ai déjà dit, c'est une chance de l'avoir dans cette équipe. Après, on va gérer aussi sa condition, parce que c'est un joueur qui a peu de temps de jeu depuis quelques temps aussi, mais il travaille très bien et qui sait qu'il va être important pour nous », a rappelé Sébastien Desabre.

Il demande aux Congolais de ne pas être inquiets de voir l'équipe ne pas marquer beaucoup de buts.

« Quand vous êtes dans une compétition comme la CAN, il n'y a pas de match facile. Avec une équipe qui était absente lors de la dernière CAN, il faut être content du travail. La Guinée non plus n'a pas beaucoup marqué. Il faut mettre des buts qui nous amènent en demi-finale et le moment est arrivé. Ce qui est vrai, nous avons travaillé pour réaliser un très bon match demain », a-t-il rassuré.

En 8e de finale de cette compétition, la RDC avait éliminé l'Egypte alors que la Guinée avait sorti la Guinée Equatoriale.