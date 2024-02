Angola: Le Gouvernement angolais défend une économie productive et diversifiée

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a déclaré jeudi, à Luanda, que le pays compte construire une économie productive, dynamique, diversifiée et inclusive.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur les actions et projets de responsabilité sociale dans le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, il a souligné que l'intention est d'accorder et de mobiliser une attention particulière aux autres secteurs de l'économie, afin d'accélérer leur croissance et répondre aux principaux besoins de la population.

Il a souligné que l'accent est mis sur la chaîne de production alimentaire et l'existence de matières premières pour l'industrialisation encore naissante.

José de Lima Massano a indiqué que le pays dispose de conditions favorables, à savoir la disponibilité de terres cultivables, un climat favorable, une eau abondante, une main d'oeuvre disponible, ainsi qu'une tradition/vocation agricole.

Selon le responsable, en dynamisant directement le secteur agricole et sa chaîne de valeur, «nous sommes en mesure de garantir la sécurité alimentaire, de créer des emplois et d'augmenter les revenus des familles, de disposer de matières premières pour dynamiser l'industrie manufacturière, de réduire notre dépendance aux facteurs externes et d'avoir plus de produits destinés à l'exportation, qui généreront des revenus en devises étrangères ».

Le gouvernant a rappelé que dans le Budget général de l'État 2024, le montant alloué au secteur agricole a augmenté de plus de 80% par rapport en 2023.