Angola: Une étude met en garde contre un climat plus froid à Huíla et de la chaleur à Namibe et Cunene

Lubango — Les provinces de Namibe et Cunene, au climat semi-aride, sont de plus en plus chaudes et sèches, tandis que Huila, en altitude, connaît des températures plus froides et des précipitations intenses, indique une étude réalisée dans la région Sud au cours des neuf dernières années par les stations météorologiques.

L'information a été fournie par l'ingénieur environnemental Evanilton Pires, qui a averti l'Exécutif et la population de se préparer à des phénomènes extrêmes de sécheresse et d'inondations dans la région sud du pays, même si cette zone présente une tendance à long terme à une « normale climatologique ».

Le chercheur a tenu ces propos quand il abordait le thème "Tendances météorologiques dans le sud de l'Angola", lors du Forum provincial sur le changement climatique, tenu mercredi 31, à Lubango, dans le cadre de la clôture de la Semaine nationale de l'environnement.

Le chercheur affecté à l'Institut Supérieur Polytechnique Tundavala (ISPT) a déclaré qu'il s'agit d'une preuve provenant des stations météorologiques du Centre de services scientifiques d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion durable des sols (SASSCAL), sous la direction de l'ISPT, avec des équipements dans ces trois provinces.