Afrique de l'Est: L'Angola réitère sa volonté de pacifier la RDC

Luanda — L'ambassadeur de l'Angola au Kenya, Sianga Abílio, a réitéré jeudi, à Nairobi, la volonté de son pays de continuer à participer activement aux efforts de pacification à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Intervenant à l'ouverture de la 35ème réunion du Comité d'appui technique du mécanisme régional de supervision de l'Accord-cadre pour la paix, il a admis qu'il s'agit d'un facteur déterminant pour l'Angola, la pacification de la région des Grands Lacs en général.

Dans son discours, Sianga Abílio a résumé les actions menées par l'Angola au cours des six derniers mois, avant de mettre en relief le rôle du Président João Lourenço, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Il a souligné les efforts de l'Angola pour rechercher la paix à l'Est de la RDC en rapprochant les dirigeants de ce pays et du Rwanda.

La 35ème réunion du Comité d'appui technique au mécanisme régional de supervision de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a débuté jeudi et se termine vendredi.

L'ordre du jour de la réunion prévoit des sujets tels que l'évaluation de l'évolution de la situation dans la région depuis mai 2023, date à laquelle a eu lieu la dernière réunion du Groupe technique, à Bujumbura (Burundi).

Les participants définiront également des propositions pour la revitalisation de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, afin de rendre sa mise en oeuvre plus efficace dans la recherche de la paix.

La réunion se penchera aussi sur le processus préparatoire du prochain sommet du mécanisme régional de supervision de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, qui se tiendra en Ouganda, à une date qui sera annoncée.