Bénin: Les prix à la consommation enregistrent une hausse de 0,8% en décembre 2023

Au Bénin, l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de décembre 2023 a enregistré une hausse de 0,8% en ressortant à 111,2 contre 110,4 un mois plus tôt, selon le bulletin de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD).

«La hausse mensuelle de l'indice est essentiellement imputable à l'augmentation des prix des biens des fonctions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+4,6%) et Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (+1,1%)», explique l'INSTAD.

Cette structure a listé les principaux groupes de biens dont les prix ont contribué à cette hausse. Il s'agit des Légumes frais en fruits ou racine (+12,5%), en lien principalement avec la hausse des prix de la tomate fraîche, de la carotte et du poivron frais pour les fêtes de fin d'année, des Légumes frais en feuilles (+9,9%), à cause de la forte demande sur les marchés des produits tels que le chou vert, la laitue et les épinards en période des fêtes de fin d'année, des Poissons et autres produits séchés ou fumés (+5,7%), liée à la forte spéculation sur les prix du produit en période de fêtes.

Il y a aussi les Tubercules et plantain (+5,5%), en raison de la baisse de l'offre de l'igname, des Combustibles solides (+4,3%), liée à la rareté du charbon de bois et du bois de chauffe sur les marchés et des Céréales non transformées (+1,2%), à cause de la forte demande du riz importé.