Congo-Brazzaville: Slam - Mariusca Moukengue dévoile partiellement son agenda 2024

Figure incontournable de la musique congolaise, la jeune slameuse congolaise Mariusca Moukengue continue sa conquête au-delà des frontières congolaises. Avec plusieurs dates inscrites dans son agenda pour ce premier trimestre 2024, cette tournée la conduira dans différentes villes.

Le périple a débuté le 19 janvier à la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, puis s'est porsuivie le lendemaine à la Faculté de droit. Le 4 février, Mariusca Moukengue sera à Montréal, au Canada, dans le cadre du festival Nuits d'Afrique, et le 9 février toujours à Montréal, pour le compte du festival afripolitain nomade à travers le programme " Immersion". Cet agenda trimestriel de l'artiste sera bouclé sur le continent africain où elle sera sur scène du 1er au 7 mars au Cameroun.

Le talent et la présence de Mariusca Moukengue, en tant que femme dans l'univers du slam, ont fortement influencé la jeunesse congolaise. Passionnée par la poésie urbaine depuis 2015, elle est aujourd'hui l'une des artistes qui fait la fierté du Congo sur la scène nationale, continentale et internationale. Engagée et inspirée par des figures féministes fortes comme Michel Obama, Kimpa Vita, elle est à la fois slameuse et formatrice, comédienne et critique d'art. Mariusca Moukengue a trouvé dans l'art sa meilleure façon de faire des suggestions, de revendiquer les droits de sans voix, de blâmer la dictature dans la pluralité de ses formes et somme toute, de déclamer son idéal. Sur la scène internationale, Mariusca Moukengue se distingue par ses textes décisifs et emprunts d'humanisme.

Son engagement social l'a amenée à se lancer, en 2018, dans l'aventure"slamunite", un projet panafricain qui vise à faire la promotion du slam comme thérapie en milieu juvénile à travers des ateliers, des rencontres, des spectacles en faveur des personnes démunies. " Slamunite", c'est aussi le souci de former plus de jeunes à la pratique du slam, d'interconnecter les jeunes slameurs avec les aînés et de faire par conséquent la promotion de la poésie urbaine. Mariusca Moukengue est aussi l'initiatrice et l'organisatrice du festival panafricain de slam au Congo " Slamouv". L'événement se veut un porte-étendard de la poésie urbaine et des poètes slameurs du Congo et d'ailleurs.