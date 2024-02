Congo-Kinshasa: Solidarité - L'artiste Papa Noël appelle au soutien à sa situation sanitaire

Plongé dans la maladie depuis quelques temps, l'artiste congolais Papa Noël, ancien sociétaire des Bantous de la capitale, traverse une période difficile de sa vie.

Aujourd'hui, ne pouvant pas venir à bout des dépenses liées à ses soins médicaux, il se tourne vers le grand public en vue d'une aide financière qui lui permettra de pallier sa maladie et ainsi retrouver une bonne santé.

Papa Noël, par son appel au secours, interpelle les autorités publiques congolaises et privées, les mécènes et artistes, les amis et connaissances, toute personne de bon coeur, pour porter une attention particulière à sa situation. Cette grande icône et légende vivante de la musique congolaise, tout au long de sa carrière artistique, a oeuvré pour le rayonnement de la musique congolaise hors des frontières. L'on ne devait pas attendre que l'irréparable se produise pour agir. C'est plus que jamais le moment de lui témoigner la reconnaissance car, en le faisant, l'on reconnaît sa valeur, son engagement, son influence sur la jeune génération des artistes congolais.

Véritable trait d'union entre la musique d'aujourd'hui et celle d'hier, Papa Noël rappelle avec mélancolie les légendes ou les immortels airs d'un grand Kallé Jeff, voir les tubes cultes des Bantous de la capitale, de l'orchestre Baobab du Sénégal, ou du grand Sékouba Bambino. De son vrai nom Antoine Nedule Moswest, Papa Noël est auteur, compositeur et chanteur et une des figures emblématiques de la rumba congolaise. Il est né en 1940, à Léopoldville, actuelle Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

En 1957, alors qu'il est dans le Rock Mambo de José Phillipe Lando, alias " Rossignol" du club, Papa Noël est repéré par l'auteur, compositeur et guitariste Léon Bukasa, qui l'invite à participer à l'enregistrement de son album " Clara badiluene". Papa Noël façonne alors son propre style, un jeu de guitare rumba-salsa aux sonorités Rock où il est sollicité par les groupes renommés du Congo comme Makina Loka de Guy Léon Fylla, les Bantous de la capitale du clarinettiste Jean Serge Essou, avec qui il réalise le titre "Muana mama Adèle", puis l'African Jazz de Joseph Kabassele.

Papa Noël est aussi co-fondateur de Vox Africa avec Jean Bombenga dit Jeannot Lolango, Sam Mangwana et Ntesa Dalienst. En 1968, il crée l'orchestre Bamboula qui représentera le Congo Kinshasa au festival d'Alger en 1969. Sa technique de guitare et sa renommée sont telles que les autorités lui confient, en 1973, la réalisation de l'anthologie de la musique zaïroise moderne, un double album réunissant des figures emblématiques de la rumba congolaise, dont Manuel d'Oliviera, Wendo Kolosoyi, Léon Bukasa, Adou Elenga et Lucie Eyenga.

Trois ans plus tard, Papa Noël integre le T.P. OK Jazz de Franco, l'un des grands groupes phares de la République démocratique du Congo avec lequel il compose plusieurs hits, à savoir "Mobali Malamu", "Tangawusi". En 1984, alors que Franco est en Europe, Papa Noël profite de l'ouverture du studio Lad de Brazzaville pour enregistrer, avec Carlito," Bon samaritain", l'un de ses albums les plus aboutis, avec des tubes devenus classiques tels que "Messager", "Sisi".