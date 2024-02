Congo-Brazzaville: Accompagnement - Des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets bénéficient des subventions

Dans le cadre de l'application du partenariat entre la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) et le Congo à travers le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), des jeunes entrepreneurs congolais ont reçu, le 1er février, des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, des sommes d'argent devant leur permettre de booster leurs projets.

Les bénéficiaires des subventions du PPEJ viennent de Brazzaville et de l'hinterland. Ils évoluent dans différents secteurs dont l'agriculture, les nouvelles technologies, la coiffure, la transformation des produits agropastoraux et bien d'autres. Ils sont, en effet, suivis et soutenus depuis plusieurs mois par les équipes du PPEJ qui évaluent régulièrement la viabilité de leurs projets.

La volonté du gouvernement à encourager et soutenir les jeunes a été saluée par les bénéficiaires. « Je suis contente de recevoir cet argent puisque je vais acquérir de nouvelles machines afin de doubler la production et chercher à élargir mes activités dans d'autres localités du Congo. C'est vraiment un message encourageant à l'endroit des jeunes que nous sommes », a indiqué Emilia Batantou, promotrice d'un centre de production de purée de tomate à Madingou, dans la Bouenza.

Pour sa part, le ministre a félicité ces jeunes, leur souhaitant plein succès. Selon lui, le Congo compte sur le dynamisme de sa jeunesse qui doit se demarquer dans tous les domaines de la vie sociale. Notons que la Confejes est une institution intergouvernementale qui oeuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l'espace francophone. Elle a été créée en décembre 1969.