Congo-Brazzaville: Makélékélé 2 - Les mandants proposent l'insertion des questions environnementales dans les programmes scolaires

Le député de la deuxième circonscription électorale de Makélékélé à Brazzaville, Joseph Badiabio, était face à ses mandants le 31 janvier pour leur rendre compte des travaux de la troisième session ordinaire administrative, tenus du 2 juin au 13 août 2023, d'une part, et ceux de la quatrième session ordinaire budgétaire, tenus du 15 octobre au 23 décembre 2023, d'autre part. A cette occasion, sa base a émis le voeu de voir insérer dans les programmes scolaires les questions d'environnement.

« Ces questions sont difficiles à cerner et nous voulons que celles-ci soient au mieux insérer dans les programmes scolaires pour les générations futures », ont signifié les habitants de Makélékélé 2 à leur député, également président de la Commission éducation, culture, science et technologie de l'Assemblée nationale. Joseph Badiabio a rencontré ses mandants pour leur restituer l'essentiel des travaux de la troisième session ordinaire administrative.

A cet effet, il leur a rappelé que sur vingt-six affaires arrêtées pour la troisième session, douze avaient été examinées et adoptées. Il s'est appesanti sur trois d'entre elles, notamment le projet de loi portant transformation du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement de très petites, petites et moyennes entreprises et d'artisanat en un établissement public à caractère industriel et commercial, qui permet, entre autres, de renforcer la gouvernance par la mise en place des organes de contrôle établis et régis par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

Il a également évoqué la loi portant gestion durable de l'environnement en République du Congo qui intègre, pour des actions à venir, les préoccupations actuelles révélées à l'échelle international, précisément la gestion des tourbières, la protection de la conservation de la biodiversité, l'éducation environnementale. Enfin, la troisième loi épinglée est celle relative à l'interopérabilité et à l'ouverture du canal USSD aux fournisseurs des services à valeur ajoutée, proposée par l'honorable Prince Bertrand Bahamboula .

S'agissant des travaux de la quatrième session ordinaire budgétaire, le député de Makélékélé 2 a signifié que cette session a connu à son ordre du jour dix-huit affaires dont quatorze ont été examinées et adoptées et qu'au-delà de toutes ces lois, l'accent a été mis sur celle des finances de l'Etat pour l'exercice en cours.