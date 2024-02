Afrique: CAN côte d'ivoire 2023 - Comment orange Cameroun a accompagné les Lions indomptables

A chaque rencontre de l'équipe Nationale du Cameroun, l'Entreprise de téléphonie mobile a affrété une vague de supporters parmi ses abonnés. Gagnants du jeu concours Max de fin d'année, Ils sont venus de toutes les villes du Cameroun : direction la Cote d'Ivoire.

A la Direction générale à Douala, on affirme que « Orange est le sponsor N 1 des Lions Indomptables, équipe Nationale du Cameroun » qualifiée à la phase finale de la Coupe Africaine des Nations de Football qui se tient en Côte d'Ivoire.

Pour marquer d'une emprunte sa marque dans cette fête du Sport, Orange a mis les petits plats dans les grands. Parce que le football est un jeu, Orange Cameroun prend part au jeu, avec le jeu. Notamment avec le concours Max de fin d'année.

Destiné aux abonnés Orange, une cagnotte est plutôt grande a été mise à leur disposition « près de 2000 gagnants attendus. Repartis en Supers lot : 5 millions, un gagnant chaque semaine. Middle lots : Un million, des gagnants chaque semaine.

Petits lots : 5 milles toutes les cinq minutes. 25 voyages pour la Cote d'Ivoire. 5 superbes véhicules. Des Smart Tv grand format pour regarder la CAN en famille. Des bonus, des mégas... » Parmi les gagnants, plusieurs voyages pour la Cote d'Ivoire. Compte tenu de l'importance de la CAN comme rencontre du football Africain et de la place donnée au sport, le nombre de voyages a été revu à la hausse.

Repartis en 3 vagues, les abonnés-supporters des lions sont venus de toutes les villes et les régions du pays. A l'instar de Fotso Guavin venu de Bafoussam 1er qui était « fier de monter pour la première fois dans l'avion grâce à Orange Cameroun » ou de Chuimigni Claire venue De Ndogpassi dans l'arrondissement de Douala 3e qui n' « a pas cru lorsqu'on lui a annoncé qu'elle avait gagné le voyage pour la Côte d'Ivoire » Jusqu'à ce qu'elle soit convaincue et rassurée par le Staff dirigeant de Orange Cameroun. Cette réalité a aussi été partagée par Mahamat venue de Maroua dans l'extrême Nord qui n'oubliera jamais le « voyage de la Cote d'Ivoire, l'encadrement par l'équipe de Orange et l'expérience patriotique de supporter l'équipe du Cameroun hors du pays »

Au total, une centaine d'abonnés Orange repartis en 3 vagues, ils sont partis successivement pour supporter les lions pendant les matches du 1er tour à savoir Cameroun cotre Guinée Conakry, Cameroun contre Sénégal et Cameroun contre Gambie. Avec, à chaque fois une caravane qui faisait le tour de la ville.

Pour joindre le geste à la parole, le Directeur général et le staff de Orange Cameroun accompagné des autorités administratives de la ville de Douala ont visionné le match de la 2e journée au Parcours Vita, un espace Fan des Lions aménagé par Orange.

Malgré l'élimination des lions au 1/8e de la compétition, à Orange Cameroun, on rassure que « Nous restons les sponsors N 1 des lions indomptables du Cameroun »