Congo-Brazzaville: Gouvernance - Élaboration d'un dispositif national de suivi-évaluation des projets publics

Des cadres nationaux et acteurs de la société civile examinent, depuis le 1er février, à Brazzaville les résultats préliminaires du diagnostic des capacités nationales en suivi-évaluation.

Leurs conclusions devraient conduire à l'institutionnalisation du futur dispositif de suivi-évaluation des projets de développement ainsi qu' à la mise en place d'un programme national de renforcement des capacités en suivi-évaluation.

Les participants issus des ministères sectoriels, des conseils consultatifs et des organisations de la société civile vont donner leur touche au document des résultats préliminaires du diagnostic des capacités nationales en suivi et évaluation. Ces premiers résultats sont issus de la collecte des données, de la revue documentaire, des entretiens individuels et de groupe réalisés sous la supervision du ministère de la Réforme de l'État, avec l'appui du Centre de renforcement des capacités en évaluation et gestion de la performance (Clear), une entité créée par la Banque mondiale.

L'initiative des autorités vise à établir un dispositif national de suivi-évaluation cohérent. Il s'agit de mesurer, de manière pertinente, l'impact des politiques publiques ; d'identifier les opportunités d'employabilité pour les jeunes ; de gérer les ressources de manière efficiente ; d'orienter les efforts du gouvernement vers l'amélioration continue de la gouvernance publique, par le renforcement des compétences du personnel, l'adoption de meilleures pratiques et l'investissement dans des outils technologies.

%

En effet, l'adoption de ce nouveau dispositif va façonner le paysage évaluatif du Congo, a soutenu le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc-joseph Okio. « Cet atelier dédié au partage des résultats préliminaires du diagnostic des capacités nationales en suivi-évaluation s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement. L'évaluation des capacités nationales en suivi-évaluation est une occasion inestimable de mesurer les forces et faiblesses du dispositif actuel afin d'en avoir une compréhension approfondie », a-t- il affirmé.

Durant deux jours, les participants vont examiner la pertinence des résultats préliminaires de l'enquête sur les capacités en suivi-évaluation qui constitue le maillon essentiel de la gestion axée sur les résultats. Les échanges vont permettre aux parties prenantes de cerner les pratiques actuelles des administrations et de prendre du recul, a estimé le coordonnateur du Clear, Edoé Djimitri Agbodjan. Celui-ci plaide pour une meilleure collaboration entre le Clear et le ministère de tutelle afin de contribuer au changement.

Un processus d'apprentissage continu doit être institué en vue d'atteindre toutes les parties prenantes des politiques publiques. « Notre plus grande satisfaction aujourd'hui est de voir le Congo emprunter cette voie dans la mise en oeuvre des réformes en suivi-évaluation. C'est une voie de sagesse ! Notre rôle à votre côté est d'accompagner ce processus en mettant à la disposition des décideurs le maximum possible d'informations, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur les scénarii possibles et leurs chances de réussites pour vous permettre de prendre les décisions les plus avisés », a insisté Edoé Djimitri Agbodjan.