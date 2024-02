Congo-Brazzaville: Brazza best awards - Plusieurs artistes congolais distingués

De nombreux artistes congolais ont été récompensés, le 26 janvier dernier, lors de la cinquième édition de Brazza best awards. Organisée par Empire group, en partenariat avec Brazza buzz group, cette initiative fait la promotion de la culture congolaise et des artistes.

L'édition 2023 de Brazza best awards a permis aux jeunes artistes lauréats de faire valoir leurs talents. L'initiative se donne comme objectif principal de sortir du lot certains jeunes qui manquent de visibilité et de notoriété, afin de les mettre en lumière. il s'agit, en effet, de faire la promotion de la culture congolaise en mettant en avant les jeunes artistes qui font la une. La manifestation qui fait le métissage culturel et musical dans différents domaines construit l'identité congolaise, tout en confrontant la diversité des cultures et développant ainsi le respect de l'autre dans sa singularité.

Depuis sa première édition en 2019, Brazza best awards prend une nouvelle dimension et devient un des événements majeurs en proposant de s'immerger dans la créativité des cultures. Si la musique reste le vecteur essentiel de ce rendez vous, un large éventail d'activités pluridisciplinaires est proposé afin de permettre une meilleure compréhension de la réalité culturelle au Congo.

Avec plusieurs lauréats dans chaque catégorie pour cette édition, le trophée de mérite de l'excellence" Brazza best awards" a distingué les acteurs méritants qui se sont illustrés dans différentes catégories en lice, à savoir les modèles artistiques, une catégorie qui a rassemblé plusieurs courants d'arts dans sa globalité qui promeut l'influence positive; la création et les sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets.

Les lauréats dans chaque catégorie