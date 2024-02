Congo-Brazzaville: Concert - Gaz Mawete attendu à Brazzaville

L'artiste urbain originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Gaz Mawete, se produira à l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville, le 10 février.

Gaz Mawete, de son vrai nom Gaël Mawete Kapia, est un auteur-compositeur, interprète et danseur de nationalité congolaise. Il a commencé sa carrière en 2011 lorsqu'il décide de participer au concours de musique Vodacom Superstar. En 2013, Gaz sort son tout premier single intitulé « Tupendana ». La même année, il enchaîne avec deux autres singles « Chérie a dit » et « Lisolo ». En 2014, Gaz Mawete se lance véritablement dans une carrière solo après la sortie de ses deux chansons « Etali nga te » et « Mukolo ya zoba ».

Deux ans après, il revient au-devant de la scène en participant à la première audition de The voice Afrique francophone. Malheureusement, il ne va pas loin et est éliminé aux éditions à l'aveugle. Malgré cet échec, Gaz gagne en popularité et continue de forger sa carrière. En 2017, l'artiste remporte le plus grand concours de musique de la RDC, Vodacom best of the best, en présence de nombreux artistes à l'instar de Youssoupha. Ainsi, il obtient un contrat avec le célèbre label de musique Bomayé Musik avec lequel il collaborera pendant cinq ans avant de rompre le contrat en 2022.

En août 2018, Mawete enchaîne avec un nouveau tube réalisé par Bomayé Musik « Olingui nini » qui aujourd'hui totalise près de dix millions de vues sur YouTube. Il enchaîne en 2019 avec « Antidote » et « La loi du talion » ; puis le prix du meilleur artiste masculin de l'Afrique centrale aux Afrima. En novembre 2019, Gaz Mawete fait une collaboration avec le chanteur Dadju sur le single « Mwasi ya Congo » qui cumule aujourd'hui près de vingt-sept millions de vues sur YouTube.

Entre 2020 et 2023, Gaz n'a pas cessé de rayonner dans la sphère musicale continentale, notamment avec plusieurs titres et featuring sortis sur le marché du disque, à savoir « Kibokobo », « Zuwa », « C'est raté » en featuring avec Fally Ipupa, « Maîtresse », « Tika » en collaboration avec Vegedream, « Nani », « Dendisa », « Linga nga » en duo avec Singuila, etc.

Connu pour ses mélodies tantôt mélancoliques, tantôt dansantes au rythme de l'afrobeat, la rumba congolaise ou le hip-Hop, et au regard de sa discographie garnie qui a longtemps fait des fans en Afrique comme ailleurs, Gaz Mawete promet un spectacle de folie à Brazzaville. « Brazza, j'arrive le 10 février dans un concert spécial, inédit, au Palais des congrès... », postait sur la toile l'artiste tout en annonçant les différents points de vente pour se procurer les tickets.