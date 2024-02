Congo-Brazzaville: Festival Afropolitain nomade - Fredy Massamba partage son savoir faire

L'artiste congolais partagera son savoir faire, son talent artistique et son expérience professionnelle avec les jeunes du monde, en tant que directeur artistique pour l'édition 2024 du festival Afripolitain nomade, dont la première partie consacrée à la résidence artistique se déroulera du 9 au 10 février, à Montréal, au Canada.

Le programme de leadership féminin sera un moment pour Fredy Massamba de partager son savoir faire, son expérience et son talent avec des jeunes artistes de divers horizons dont Mariusca Moukengue du Congo, Lydol du Cameroun, Sandrine Masse et Sarah du Canada. Cette résidence artistique est une plateforme d'échanges culturels et artistiques mettant en avant la musique et les arts vivants comme moyen d'expression pour la valorisation des femmes.

Ces jeunes artistes sélectionnées pour cette résidence auront non seulement l'occasion de bénéficier de l'expertise du Congolais Fredy Massamba, mais aussi d'autres praticiens artistiques et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Ce programme vise aussi à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques, contribuant ainsi aux carrières de ces jeunes artistes féminins.

En d'autres termes, par ce programme le festival Afropolitain nomade veut poursuivre son objectif de favoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud en faisant le tour des grandes capitales africaines et européennes. Depuis les précédentes éditions, plusieurs artistes issus de la diversité ont pris part au projet et en sont ressortis grands et fortement transformés dans leur manière de s'impliquer socialement. L'initiative crée des passerelles entre l'implication citoyenne des jeunes artistes issus du Canada et leurs homologues africains qui affrontent des enjeux avec une créativité sans pareil.

Fredy Massamba est auteur-compositeur et interprète congolais. Il s'illustre dans le soul, le hip hop ainsi que dans les polyphonies africaines. L'artiste n'est pas arrivé dans le monde de la musique par hasard. De son père lui vient son amour pour la musique.

Quand à sa mère, elle chantait dans une chorale grégorienne. C'est en écoutant la radio que Fredy Massamba découvre la rumba congolaise dès son plus jeune âge. A 14 ans, il intègre la chorale et commence à chanter et à jouer la percussion. En 1991, il fait partie du célèbre groupe de percussion " Les tombours de Brazza" et commence une tournée mondiale. En 1997, il est contraint de quitter le pays à cause de la guerre qui y éclate.

En Europe, Fredy Massamba s'impose comme artiste talentueux et respecté pour son professionnalisme et l'étendue de son registre musical. Il est sollicité ppur de nombreux featuring et collaborations avec des artistes de la word music tels que Zap Mama, Didier Awadi ou Manou Gallo. Quand il sort " Ethniphonie", il est kora awards 2012, à Abidjan, dans la catégorie meilleur artiste masculin d'Afrique.

L'artiste est depuis plus d'une décennie sur le devant de la scène avec des tournées dans le monde, ponctuées par des succès presque dans tous les continents, à savoir en Afrique, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis et de plusieurs prix.