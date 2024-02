Afrique: CAN 2023 - Pour le sélectionneur de la Guinée, son équipe va « tout faire pour renvoyer les Léopards à la maison »

CAN 2023 : pour le sélectionneur de la Guinée, son équipe va « tout faire pour renvoyer les Léopards à la maison »

En conférence de presse d'avant match jeudi 1er février, le sélectionneur du Syli national de la Guinée, Kaba Diawara, a promis de renvoyer les Léopards à la maison. Son équipe affronte la RDC en match de quarts de finale de la CAN 2023, ce vendredi au stade olympique d'Alassane Ouattara, à Abidjan.

« Mes gars sont dans un bon état d'esprit. Le vendredi, soit vous soit nous, une équipe va rentrer à la maison. C'est la logique de cette compétition. On va essayer que ça soit vous. Cela étant, je ne sais pas comment on va jouer. Mais on va tout faire pour vous renvoyer à la maison avec votre chocotte », a affirmé, avec sourire, Kaba Diawara.

Il reconnait également que le match sera très difficile :

« On y va de la même façon, on sait que ce sont des finales maintenant. Nous, peut-importe qui se dresse devant nous, on sait qu'au bout de 90 minutes on aura gagné. Si on perd, on rentre à la maison : c'est clair dans la tête et dans nos esprits. On se prépare en conséquence ».

Pour la quatrième fois, la RDC affronte la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations, les 3 précédentes rencontres ayant toutes eu lieu en phase de groupes (une victoire chacune et un match nul). Lors de la dernière rencontre en 2004, le Syli National était revenu au score pour s'imposer 2-1 grâce à des buts de Titi Camara et Pascal Feindouno.