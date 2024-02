Ile Maurice: Des «bouncers» réclament Rs 350 aux auto-écoles pour l'accès au Champ-de-Mars

Ils ont l'habitude d'accéder au tarmac du Champ-de-Mars pour pratiquer le stationnement arrière ou pour garer leur véhicule afin de parcourir les rues de la capitale, faute d'espaces de parking ailleurs. Mais des enseignants d'auto-école et des automobilistes ont eu une mauvaise surprise, mercredi.

«Nous nous y sommes rendus, comme tous les jours, pour des séances de formation aux élèves. Alors que le parking extérieur est payant, nous avons l'habitude d'aller au parking sur le tarmac à l'intérieur, dont l'accès est libre pour tout le monde, y compris ceux qui y garent leur voiture, car les parkings disponibles sont un problème majeur à Port-Louis. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté que l'entrée et la sortie de véhicules sont désormais restreintes par le personnel de sécurité, des 'bouncers'. Alors que pour les autres automobilistes, l'accès était interdit, sauf s'ils se rendaient au Casino, pour les véhicules d'auto-école, on exige le paiement de Rs 350 par jour pour le parking à partir de maintenant», confie un moniteur d'auto-école.

Notre interlocuteur avance qu'aucun reçu n'est remis contre ce paiement. «Le paiement lui-même n'est pas un problème, mais c'est plutôt d'un manque de planification et de transparence d'une mesure appliquée du jour au lendemain. Nous avons dit au personnel de sécurité que nous pouvions payer pour y accéder afin que les élèves puissent s'exercer. Mais que nous devrions recevoir un reçu pour la transparence à double sens ; que notre argent soit collecté par les vraies autorités et que nous disposions d'une preuve de paiement pour notre sécurité. Mais à notre grand désarroi, ils nous ont dit que nous ne recevront pas de reçu. Nous avons préféré quitter les lieux.» Même son de cloche d'autres moniteurs, qui affirment que sans reçu, «nous sommes partis pour ne rien risquer».

«Manque de planification et de transparence»

Un motocycliste témoigne : «Sur les lieux, des agents de sécurité surveillaient l'entrée et la sortie. Ils étaient en tenue civile et affichaient un comportement assez agressif, plutôt comme des 'bouncers'. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais là et m'ont informé que l'accès n'était désormais autorisé que pour aller au Casino. Lorsque j'ai voulu savoir s'il y avait un document pour préciser les nouvelles règles de stationnement, ils m'ont dit, entre autres, qu'ils travaillaient pour le PTP (NdlR, People's Turf PLC) et ont affirmé :'Fer demitour ou alé avan ou gagn problem.'» Cependant, hier, selon certains moniteurs d'auto-école, «nous avons pu accéder à ce lieu gratuitement. On nous a dit que le parking à l'intérieur du Champ-de-Mars sera accessible gratuitement les samedis, dimanches et jours fériés. En revanche, les autres jours, les règles s'appliqueront et donc, ce sera payant. Mais nous ne savons pas avec certitude de qui vient cet ordre. Le flou persiste toujours en l'absence d'une communication précise...» Osman Mahomed, député de la circonscription no 2, explique que plusieurs moniteurs d'auto-école l'ont appelé pour lui confier leurs inquiétudes. «Bien qu'il semble que le Champ-de-Mars ne soit plus ce qu'il représentait et ne soit plus accessible au public comme auparavant, il est inquiétant que là, le paiement exigé des moniteurs d'auto-école sans aucun reçu soulève un manque de transparence et que n'importe qui y réclame de l'argent.»

Les membres de la Driving Instructors' Association expliquent qu'en prenant connaissance de la situation, mercredi, «nous avons dit au personnel de sécurité présent que nous sollicitions une réunion avec les responsables afin d'obtenir plus d'éclaircissements sur les nouvelles règles et d'exprimer notre inquiétude de l'absence de reçus contre le paiement, mais ils ont refusé. (...) Nous cherchons toujours à les rencontrer dans ce sens et attendons une réponse». Si plusieurs moniteurs ont refusé de payer, d'autres ont préféré le faire malgré l'absence d'un reçu. «Nous devons tenir compte du fait que les élèves déboursent de l'argent pour pratiquer avant leurs tests de conduite prévus. Les enseignants doivent effectuer le travail pour lequel ils sont payés. Par conséquent, malgré l'absence de reçu, certains ont préféré payer. La possibilité d'appliquer des règles relatives à l'accès restreint, payant ou interdit, dépend de la gérance du lieu et c'est une autre question. Mais l'absence de reçu reste un problème», disent certains.

Nous avons contacté par téléphone, le Chief Executive Officer de PTP, Khulwant Ubheeram, afin d'obtenir des clarifications sur ces nouvelles règles et les préoccupations des moniteurs d'auto-école sur l'absence de reçu. Il nous a référé à son chargé de communication. Le hic est que ce dernier est absent du pays, apprend-on. Nos questions sont donc demeurées sans réponses à l'heure où nous mettions sous presse.