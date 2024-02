Congo-Brazzaville: Revendications sociales - Les agents de l'ARMP s'indignent de leur traitement

Dans un communiqué rendu public le 2 fevrier à Brazzaville,, un collectif des agents de l'Autorité de régulation des marchés publics(ARMP) a déploré l'inefficacité du présidium du conseil de cette structure publique qui ne respecte pas les textes en vigueur. Ces agents dument recrutés n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Ils demandent l'intervention des autorités.

« Nous, collectif des travailleurs dûment recrutés et non payés de l'Autorité de régulation des marchés publics, portons à la connaissance des autorités de la République et à la nation tout entière des faits d'abus de pouvoir et de violations ciblées de nos droits humains, particulièrement par le président du conseil de l'Autorité de régulation des marchés publics », explique le document.

Ce collectif s'appuie sur la Constitution du 25 octobre 2015, en son article 30, qui reconnaît à tous les citoyens congolais le droit au travail et à une rémunération équitable.

« Nous prenons pour témoins sur la discrimination et la violation de nos droits, toutes les autorités et la nation tout entière des discriminations dont nous sommes victimes de sa part, et revendiquons à haute voix,nos salaires impayés mais qui, selon la trésorerie, seraient comptabilisés », précise la déclaration.

Notons que l'ARMP a pour mission d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.