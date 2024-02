Congo-Brazzaville: Santé publique - Le CHU Brazzaville améliore ses capacités de prise en charge en imagerie

Après une première phase d'expérimentation qui a duré un an, l'IRM du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzavillela a été réceptionnée définitivement le 31 janvier, sous le patronage de son directeur général, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet, en présence du représentant de la Société ingenierie services et développement (ISD).

L'acquisition de l'IRM par le CHU de Brazzaville a été précédée par celle d'un scanner qui a permis d'obtenir des vues en deux ou trois dimensions à l'intérieur du corps humain. L'IRM donne des informations sur les lésions qui ne sont pas visibles sur les radiographies standards, l'échographie ou le scanner.

Le scanner a l'avantage de pouvoir utiliser les rayons x et d'explorer les organes du corps humain. Avec le scanner on fait des examens plus rapidement, l'IRM donne une définition plus nette du corps humain.

« On est satisfait de l'équipement qu'on a reçu. Il faut croire qu'en une année d'activité, on a déjà dépassé la barre de 1000 examens réalisés, que ça soit au scanner et à l'IRM et on suppose que ça aide, de façon substantielle, au diagnostic des maladies, des patients qui viennent nous voir ici au CHU », a fait savoir le Pr agrégé Régis Franck Moyikoua, chef de service d'imagerie médicale du CHU. Il a ajouté que lorsqu'on essaie d'évaluer à l'IRM , on est autour de 1500 examens déjà réalisés et l'activité plutôt du scanner est autour de 3000 examens réalisés, au bout d'un an.

Signalons que cette réception définitive de l'IRM et du scanner s'inscrit dans le cadre du marché n°FED01-CHUB-CGMP-2021, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service de l'IRM et un scanner au CHU, conclu entre ce centre et la société ISD. En outre, la dotation du CHU des équipements de radiologie par le gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des équipements techniques de cette structure sanitaire engagée par le gouvernement de la République...