Cote d'Ivoire: Modernisation de l'appareil judiciaire - Le ministère de la justice et le Pnud mutualisent leurs efforts

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme Jean Sansan Kambilé et la représente résidente du Programme des nations unies pour le développement (Pnud) Mme Carol Flore-Smereczniak ont signé, le jeudi 1er février 2024, au cabinet du Garde des sceaux à Abidjan-Plateau, le document du projet « Renforcement de l’accès à la justice et à la modernisation de l’institution judiciaire ». C’était en présence de la sous-secrétaire d’Etat Américain, chargée de la sécurité civile, démocratie et droits de l’homme Mme Uzra Zeya et de l’ambassadeur des Etats-Unis en Côte Sem Jessica Davis Ba. Rapportent des sources officielles ivoiriennes.

Le ministère de la justice et les nations unies ont ainsi décidé de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Et ce, pour une collaboration davantage fructueuse, qui permettra de renforcer l’Etat de droit et l’accès à la justice pour tous.

Selon le ministre, il s’agit de la mise en exécution depuis quelques années, d’importantes réformes entreprises pour moderniser la justice, la rendre plus accessible et renforcer la confiance avec les usagers. Notamment, le renforcement de la formation initiale et continue des magistrats ; l’amélioration du fonctionnement de l’administration judiciaire et des tribunaux ; la mise en place de mécanisme visant à faciliter les alternatives à la détention.

« Notre ambition commune à travers ce projet est d’améliorer la capacité des acteurs judiciaires à offrir à tous les citoyens une justice moderne, efficace, équitable et sensible à la question du genre », a indiqué M. Kambilé. Mais avant, il a traduit sa gratitude et celle de l’ensemble des acteurs de la justice, ainsi que du gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara au gouvernement américain de l’intérêt qu’il accorde à la justice ivoirienne pour le renforcement de sa capacité.

Mme Carol Flore-Smereczniak a, pour sa part, indiquée que sa structure s’est engagée pour contribuer aux valeurs démocratiques et le respect des droits de l’homme pour le développement inclusif et durable.

En effet, financé à hauteur de deux millions de dollars US, soit un milliard deux cent vingt millions de Fcfa, ce projet, s’intègre dans la continuité des initiatives du Pnud et vise à consolider les acquis déjà établis. Mme Uzra Zeya a, au nom de l’Etat américain, réaffirmé son soutien et son engagement au côté de l’Etat ivoirien à œuvrer pour la modernisation de la justice et pour la promotion de la stabilité.