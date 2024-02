Afrique: CAN'2023 - Les supporters angolais sont à Abidjan pour soutenir les Palancas Negras

Luanda — Environs 500 supporteurs angolais sont à Abidjan pour soutenir l'équipe angolaise de football qui affronte le Nigéria en quarts de finale de la CAN'2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire

Le match entre les deux équipes va se jouer ce vendredi à partit de 18 heures, au Stade Félix Houphouet-Boigny, dans la capitale ivoirienne.

Le premier groupe de supporters des Palancas Negras (équipe angolaise), au nombre de 150 personnes, a quitté Luanda ce vendredi à 8 heures, à bord d'un vol de la compagnie aérienne angolaise (TAAG).

En plus de cette initiative prise par l'Entreprise Nova Energia, TAAG et la Banque de Commerce et Industrie (BCI), 440 sympathisants se sont également rassemblés à Abidjan.

Dans l'actuelle 34e édition de la CAN, l'Angola a fait match nul au premier tour du groupe D avec l'Algérie (1-1), et a battu la Mauritanie (3-2) et le Burkina Faso (2-0). L'équipe angolaise a également humilié son homologue de Namibie par 3-0, en huitièmes de finale.