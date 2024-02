Madagascar: Transfert international d'argent - Partenariat entre MVola et Orange money Europe pour élargir la gamme d'offres.

MVola confirme et renforce son statut de leader dans les secteurs du mobile money et de transfert international d'argent.

L'entreprise élargit ses partenaires en accueillant Thunes, l'agrégateur remittance qui permet un partenariat avec Orange Money Europe.

Simplicité

Ce partenariat constitue la confirmation de l'engagement de MVola pour faciliter les échanges financiers à Madagascar en contractant avec des entreprises internationales de transfert d'argent. En effet, après Western Union, MVola Comores, Taptap Send et MFS Africa, MoneyGram, c'est au tour de Orange Money Europe de rejoindre l'écosystème remittance de MVola grâce à son agrégateur Thunes. Opérationnel depuis la mi-janvier, le système permet à la diaspora malgache utilisant l'application Orange Money Europe en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas d'envoyer de l'argent vers un compte MVola à Madagascar en toute simplicité. Pour les familles à Madagascar, elles peuvent directement recevoir de l'argent venant d'Orange Money Europe sur leur compte MVola. MVola démontre, à travers cette nouvelle offre qu'elle tient à assurer sa mission de donner à la population un accès plus facile à des services financiers abordables et de qualité à chaque.

Interopérabilité

Une autre manière de participer à l'inclusion financière de tous les Malgaches en leur donnant la même chance de réussite que le reste du monde. Ce système a, en tout cas, le mérite de permettre une réception d'argent simple, immédiate et sécurisée. Le service est disponible à toute heure et l'argent envoyé de l'étranger est reçu immédiatement sur le compte MVola en ariary et sans frais de réception. L'argent transféré peut ainsi être récupéré par le bénéficiaire à sa guise, auprès des cash-points éparpillés dans tout le pays.

%

La sécurité des transactions est assurée car Thunes et MVola appliquent les meilleurs standards en matière de conformité et de sécurité afin que le client transfère de l'argent avec sérénité : « Cette collaboration peut se résumer à un seul mot : interopérabilité. Nous sommes fiers encore une fois d'être les pionniers en la matière, à Madagascar », a déclaré Louis-Olivier Favot CEO de MVola. « Grâce à cette interopérabilité entre opérateurs, les familles malgaches connaîtront une expérience de réception d'argent plus optimale et à moindre coût. Nous confirmons ainsi notre mission d'offrir des services financiers simples et à la pointe de la technologie à chaque Malagasy. Nous espérons ainsi renforcer les liens familiaux et le fihavanana au-delà les frontières », a-t-il ajouté.

Leaders mondiaux

Par ailleurs, cette collaboration avec Thunes est une garantie de sécurité et de qualité de service. Thunes est en effet une société B2B qui gère les paiements pour les entreprises à croissance rapide au monde des géants de la Gig Economy tels que Uber et Deliveroo et la super-application Grab d'Asie du Sud-Est. Thunes opère également avec les leaders mondiaux de la Fintech tels que PayPal et Remitly. Grâce à une connexion unique et simple, les consommateurs et les entreprises peuvent envoyer des paiements - et être payés - aux quatre coins du monde. Thunes prend actuellement en charge 80 devises, permet les paiements vers 130 pays et accepte 300 méthodes de paiement. En avril 2022, Thunes a acquis une participation majoritaire dans Tookitaki, une société leader en matière de plateforme de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité, qui permet désormais aux capacités avancées de conformité, de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de l'entreprise, établissant ainsi une référence internationale en matière de conformité durable.