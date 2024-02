Madagascar: Travail décent - Les inspecteurs du travail, acteurs clés

L'inspection du travail ne devrait pas se limiter à cette institution qui court après les entorses à la loi.

« Si les inspecteurs du travail peuvent effectuer leur missions dans les bonnes conditions, comme la mise en oeuvre de la prévention auprès des entreprises et sociétés, l'on pourra observer une réduction significative des problématiques liées à l'emploi ». Ce sont là lespropos de Hanitra Razakaboana, ministre du Travail et de la Fonction publique, qui attirent l'attention sur le rôle prépondérant des inspecteurs du travail dans la lutte pour le travail décent à Madagascar. A en croire la ministre, cela devrait contribuer à améliorer les conditions du travail dans les entreprises et sociétés. Ce, dans la mesure où les inspecteurs du travail, en plus d'être des acteurs clés de la prévention, de l'instauration du climat de sécurité et santé au travail sont « ceux ou celles qui informent, sensibilisent et éduquent les employés sur les lois relatives au travail ».

Partenariat

L'inspection du travail de Madagascar vient de bénéficier d'une dotation de matériels de la part de l'inspection du travail de La Réunion. Outre ces outils indispensables à la bonne marche de leurs rôles et missions, les inspecteurs du travail du pays ont également bénéficié de partages et d'échanges de bonne pratique. « Ce qui va considérablement changer notre perception des rôles de l'inspection du travail » indique-t-on auprès du ministère du travail et de la fonction publique. En ce sens, l'inspection du travail ne serait plus limitée à cette institution qui fait la chasse aux entités ou personnes qui enfreignent la loi.

« L'organisme est là pour épauler les travailleurs et les entreprises à respecter les lois en vigueur », précise Hanitra Razakaboana. Ce serait dans cette optique d'amélioration constante de la qualité des services que l'inspection collabore avec diverses entités. Chargés de faire régner les lois auprès des entreprises, les inspecteurs du travail sont limités en termes d'effectif. A cela s'ajoute la concentration de ces agents de l'Etat dans la capitale du pays. Ce qui, comme dans beaucoup de branches de l'administration publique, handicape les autres régions. Ce, en tout point.