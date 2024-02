Madagascar: Sensibilisation à la lecture - 20 bibliothèques municipales à disposition des tananariviens

Les 20 bibliothèques municipales de la capitale commencent à tourner à plein régime, surtout la principale sise à Analakely.

À part la médiathèque et la bibliothèque municipale d'Analakely, récemment rénovée et rouverte en octobre de l'année dernière, les 6 arrondissements de la capitale sont dotés de bibliothèques et incessamment d'un coin de lecture flash, destiné à aider les personnes ayant des affaires dans ces communes, à patienter efficacement durant la réalisation des procédures administratives. Par ailleurs, une quinzaine de bibliothèques communautaires sont également disponibles dans certains quartiers, tels que Morarano, Ambatobe, Amboditsiry ou Ankerana, pour ne citer que ceux-là. L'existence de ces bibliothèques n'est pour l'instant pas encore très répandue et pourtant elles sont à disposition de la population locale pour des séances de lecture sur place.

Les rayons de la Bibliothèque d'Analakely sont riches de 18 533 ouvrages reçus de différents dons. Si les dirigeants projettent prochainement d'effectuer des achats, les dons des généreux bienfaiteurs seront les bienvenus pour alimenter les rayons de toutes les bibliothèques.

Ces initiatives tendent toutes vers l'objectif principal : sensibiliser la population tananarivienne aux joies et aux vertus de la lecture et l'inviter à enrichir son bagage intellectuel et culturel.

Des activités diversifiées

Si la principale activité d'une bibliothèque tourne autour de la lecture, plusieurs activités et animations socioculturelles y sont également proposées, notamment des spectacles et des scènes ouvertes. Des humoristes de Gasy Stand Uppers, par exemple, feront des animations humoristiques, à partir d'histoires inspirées des livres de la bibliothèque, pour les présenter dans chaque bibliothèque communautaire ou d'arrondissement, à raison d'une bibliothèque par mois. Des spectacles de cirque assortis d'ateliers de formation sont également prévus vers les mois de septembre ou octobre de cette année. À partir du mois de mars prochain, des académiciens ou professionnels dans leur domaine animeront des conférences-débats axés sur différents thèmes.

Par ailleurs, des scènes ouvertes de rap, de danse, de poésie seront également programmées ainsi que des ateliers gratuits de dessin, de peinture, de musique ou de BD, sans oublier les clubs de lecture, d'anglais ou de français ou les activités en lien avec l'identité malgache, (jeux, danses traditionnels et « Kabary »).

Tout un chacun pourra donc y trouver son compte, d'autant plus que le tarif d'adhésion à la Bibliothèque et médiathèque municipale d'Analakely a été pensé pour être à la portée de la grande majorité. L'adhésion annuelle pour enfant est par exemple à 1 000 ariary, 2 000 ariary pour les étudiants, et 3 000 ariary pour toute une famille. Les autres bibliothèques ne requièrent pas nécessairement d'adhésion.