Madagascar: Restauration de mangroves - Succès confirmé du reboisement réalisé à Anjiabe

Dans le district d'Ambilobe, région de Diana, une initiative de reboisement des mangroves entreprise il y a deux mois montre déjà des résultats prometteurs. Un comité multipartite a récemment évalué cette initiative, faisant partie d'un contrat-programme établi avec les pêcheurs locaux. L'objectif initial fixé en 2023 était de reboiser 18 hectares de mangroves. Cependant, il a été révélé lors de la récente visite que 42 hectares ont déjà été plantés, totalisant 225 000 pieds de propagules.

Ces chiffres impressionnants indiquent que les réalisations ont plus que doublé par rapport aux attentes initiales. Les représentants du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB), qui ont mené l'évaluation, ont exprimé leur satisfaction quant à la croissance des plantes. Les mangroves ont prospéré malgré les défis naturels de cette zone côtière éloignée et difficile d'accès. Cependant, la protection continue de ces mangroves demeure un grand défi. Bien que les efforts de reboisement aient été couronnés de succès, maintenir et préserver ces nouveaux écosystèmes reste une priorité.

Les mangroves jouent un rôle vital dans la protection côtière, la biodiversité marine et la subsistance des communautés locales. Ce succès témoigne de l'importance des collaborations multipartites et de l'engagement en faveur de la conservation de l'environnement côtier. Il souligne également la nécessité d'une action continue pour assurer la durabilité et la résilience des écosystèmes fragiles face aux défis environnementaux actuels. Selon leurs représentants, les communautés locales, les autorités gouvernementales et les organisations environnementales continueront à travailler ensemble pour préserver et restaurer les précieuses mangroves de Madagascar, garantes de la santé des écosystèmes côtiers et de la sécurité des populations.