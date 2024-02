Tunisie: Civilisation capsienne - Méritocratie à l'Unesco ?

La civilisation capsienne mérite amplement sa place parmi les trésors mondiaux de l'UNESCO

La civilisation capsienne, avec ses 1700 années d'histoire, émerge comme une pépite culturelle d'une valeur incommensurable, méritant pleinement d'être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

La richesse et l'histoire de la civilisation capsienne transcende le temps et mérite d'être mise en lumière. Elle dévoile ses secrets au fil du temps, captant l'attention de la communauté internationale et suscitant des démarches pour une place au gotha des sites patrimoniaux du monde entier. Récemment l'ASMédina de Gafsa a confié à l'artiste Hayette Nosra la tâche de tisser un tapis gafsien illustrant l'homme capsien en train de sculpter une gravure sur pierre, témoignant ainsi de l'artisanat raffiné de cette antique civilisation millénaire. Pour espérer obtenir la reconnaissance tant convoitée de l'Unesco, d'autres actions devront être entreprises par la société civile, en particulier l'ASMédina. Cette association ne cesse de jouer un rôle crucial dans la préservation et la promotion du patrimoine capsien, en mobilisant la communauté locale et en sensibilisant le public aux richesses historiques de la région.

Un héritage inestimable

Pour étayer cette représentation artistique, des chercheurs de l'INP (Institut national du patrimoine) entreprendront prochainement des travaux visant à confirmer la thèse, selon laquelle la sculpture sur pierre était une pratique significative au sein de la civilisation capsienne. Ces efforts de recherche offriront un éclairage inédit sur les coutumes et les compétences artistiques de cette communauté ancienne.

Il est à noter que l'artiste défunt, Issa Hamrouni, a laissé son empreinte dans l'histoire de Gafsa en sculptant une pierre, désormais exposée au jardin public de la ville. Cette oeuvre d'art constitue un témoignage tangible de la richesse artistique et culturelle de cette civilisation, soulignant l'importance de préserver son patrimoine exceptionnel.

Les membres de l'AS Médina s'efforcent étroitement, avec les autorités locales et nationales, de mettre en place des mesures de préservation et de conservation des sites archéologiques capsiens.

Ces efforts conjoints visent à assurer la pérennité de ce patrimoine et à garantir son accessibilité aux générations futures. Au-delà de l'aspect artistique, les sculptures sur pierre, illustrées par la représentation d'un homme capsien en plein travail, révèlent une compréhension avancée de l'expression artistique et de sa maîtrise technique. Ces oeuvres, témoignages d'une civilisation préhistorique, méritent d'être reconnues comme des trésors universels, transmettant des connaissances sur l'évolution de l'humanité et sur les racines de la créativité humaine. En somme, la civilisation capsienne mérite amplement sa place parmi les trésors mondiaux de l'Unesco. Sa richesse, son savoir-faire technique et l'engagement de la société civile en font un patrimoine de grande valeur, capable d'enrichir notre compréhension collective de l'histoire humaine, et l'inscription au patrimoine mondial serait une reconnaissance méritée de l'héritage inestimable légué par cette civilisation aux générations présentes et futures.